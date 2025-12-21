21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Police Bharti: छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में विवाद, अभ्यर्थियों से डिप्टी सीएम ने कहा, गड़बड़ी हुई है, तो जरूर कार्रवाई होगी

CG Police Bharti: आरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से प्रत्यक्ष संवाद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थी गृहमंत्री के बंगले पर पहुंचे और अपनी-अपनी शिकायतें, शंकाएं व आपत्तियां उनके समक्ष रखीं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 21, 2025

CG Police Bharti: छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में विवाद, अभ्यर्थियों से डिप्टी सीएम ने कहा, गड़बड़ी हुई है, तो जरूर कार्रवाई होगी

छत्तीसगढ़ पुलिस ( प्रतीकात्मक फोटो )

CG Police Bharti: छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सामने आए गड़बड़ी के आरोपों के बीच राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित अपने शासकीय निवास पर पुलिस आरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से प्रत्यक्ष संवाद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थी गृहमंत्री के बंगले पर पहुंचे और अपनी-अपनी शिकायतें, शंकाएं व आपत्तियां उनके समक्ष रखीं।

पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा सितंबर माह में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 5,967 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। परीक्षा परिणाम और चयन प्रक्रिया को लेकर कई अभ्यर्थियों ने अनियमितताओं और गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों के मद्देनज़र 19 और 20 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) द्वारा शिकायतकर्ताओं से चर्चा की गई थी।

इसके बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्वयं शिकायतकर्ताओं को अपने निवास पर आमंत्रित कर उनसे सीधे बातचीत करने का निर्णय लिया। गृहमंत्री के निवास पर आयोजित इस बैठक में केवल अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि सभी जिलों के एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर नियमों और प्रक्रिया के अनुसार जवाब दिए।

वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा स्वयं भी बैठक में मौजूद रहे और पूरी संवेदनशीलता के साथ अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “आज अभ्यर्थियों को बुलाया गया है ताकि उनकी बात सीधे सुनी जा सके। यदि प्रावधानों के विपरीत कुछ हुआ है या किसी स्तर पर गलती हुई है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और अगर कोई गलती नहीं पाई जाती है, तो भी अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी और संतोषजनक जवाब दिया जाएगा।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 02:29 pm

Published on:

21 Dec 2025 02:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Police Bharti: छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में विवाद, अभ्यर्थियों से डिप्टी सीएम ने कहा, गड़बड़ी हुई है, तो जरूर कार्रवाई होगी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति को मिलेगी नई गति, SSIP के लिए 5 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति

छत्तीसगढ़ में छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति को मिलेगी नई गति, SSIP के लिए 5 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति
रायपुर

CG Tourism: रायपुर में पहली बार आयोजित होगा केरा वैन फेस्ट, युवाओं के बीच बनेगा आकर्षण का केंद्र

CG Tourism: रायपुर में पहली बार आयोजित होगा केरा वैन फेस्ट, युवाओं के बीच बनेगा आकर्षण का केंद्र
रायपुर

MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी

छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीदी, जानिए पंजीयन से लेकर समर्थन मूल्य तक पूरी जानकारी...(photo-patrika)
रायपुर

C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी

C.G News: छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो परियोजना, डिप्टी CM अरुण साव ने दी बड़ी जानकारी
रायपुर

Crime Branch Raid: क्राइम ब्रांच की रेड पड़ते ही हिस्ट्रीशीटर रवि साहू फरार, साथी चढ़ा पुलिस के हत्थे

हिस्ट्रीशीटर रवि साहू के घर पुलिस की दबिश (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.