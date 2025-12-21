CG Police Bharti: छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में विवाद, अभ्यर्थियों से डिप्टी सीएम ने कहा, गड़बड़ी हुई है, तो जरूर कार्रवाई होगी

वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा स्वयं भी बैठक में मौजूद रहे और पूरी संवेदनशीलता के साथ अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “आज अभ्यर्थियों को बुलाया गया है ताकि उनकी बात सीधे सुनी जा सके। यदि प्रावधानों के विपरीत कुछ हुआ है या किसी स्तर पर गलती हुई है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और अगर कोई गलती नहीं पाई जाती है, तो भी अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी और संतोषजनक जवाब दिया जाएगा।”