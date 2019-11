केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 357 पदों पर निकली बंपर भर्ती 12 वीं पास कर सकतें है आवेदन

CBSE recruitment 2019: रायपुर। बेरोजगारों के लिए खुशी की खबर है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अब चिंता करने की जरुरत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 357 जूनियर सहायक, स्टेनो और अन्य पदों (Recruitment For 357 Jr Assistant, Steno & Other In CBSE) के लिए रोजगार समाचार प्रकाशित किया है। CBSE Job के इच्छुक सभी उम्मीदवार Jr Assistant, Steno & Other Post के लिए आवेदन करने से पहले अधिक जानकारी के लिए रोजगार संबंधी सभी आवश्यक जानकारियाँ पढ़ लें समाचार से पढ़ लें ।

शैक्षिक योग्यता (Qualification) -12th/ ग्रेजुएशन/ इंजीनियरिंग डिग्री/ अधिक जानकारी के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन जरूर देखें।



पदों का नाम ( CBSE Recruitment Name of Posts)

पदों की संख्या - 357 पद

सहायक सचिव

सहायक सचिव (आईटी)

जूनियर हिंदी अनुवादक

वरिष्ठ सहायक

मुनीम

कनिष्ठ सहायक

कनिष्ठ मुनिम

नौकरी प्रकाशित होने की तिथि: 16-11-2019

आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि: 16-12-2019

आयु सीमा (Age Limit & Relaxation)

उम्मीदवार की आयु अधिकतम 40 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। कृपया आयु में छूट एवं अन्य जानकारियों के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखिये।

सिलेक्शन (Selection Process)

इस Govt Job में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, चयन प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी के लिए नीचे Official Notification जरूर चेक करें।

सैलरी कितनी मिलेगी (Salary In CBSE)

वेतनमान 15,600 - 39,100/- रहेगा, कृपया सैलरी संबंधित अधिक जानकारी के लिए Notification जरूर चेक करें

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

इच्छुक उम्मीदवार Online आवेदन कर सकते हैं इसके लिए नीचे दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करें, कृपया आवेदन करने से पहले ऑफीशियल CBSE Recruitment Notification जरूर चेक करें।

आवेदन फीस (Application Fees)

Gen/OBC/EWS: ₹1500, SC/ST: ₹0/-, अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल Notification जरूर चेक करें।

