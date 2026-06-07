छत्तीसगढ़ पहुंचीं NCBC अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, बोलीं- OBC समुदाय के हक और कल्याण पर रहेगा फोकस

NCBC Chairperson Raipur Visit(photo-patrika)
NCBC Chairperson Raipur Visit: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति अपने पहले छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचीं। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित, पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की आवाज उठाना तथा उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। इस दौरान वे मछुआरा समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल होंगी और बाद में अधिकारियों के साथ बैठक कर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय से जुड़े मुद्दों और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगी।
रायपुर पहुंचने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति मछुआरा समुदाय द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न पिछड़े वर्गों के बीच जाकर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझना आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से वे समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी।
अपने दौरे के दौरान NCBC अध्यक्ष राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय से जुड़े मुद्दों, उनकी शिकायतों, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और अधिकारों की सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पिछड़े वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले।
साध्वी निरंजन ज्योति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगी। पिछड़े वर्गों की शिकायतों को सुनना और उनका समाधान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश के विकास में पिछड़े वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना और उनके हितों की रक्षा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल शिकायतों का निवारण करना ही नहीं, बल्कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना भी है।
दौरे के दौरान आयोग राज्य में OBC समुदाय के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेगा। अधिकारियों के साथ बैठक में यह देखा जाएगा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं तथा जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, वहां आवश्यक कदम उठाए जा सकें। साध्वी निरंजन ज्योति के इस दौरे को राज्य में पिछड़ा वर्ग समुदाय के मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके दौरे से OBC समुदाय से जुड़े कई विषयों पर चर्चा और समाधान की दिशा में नई पहल की उम्मीद जताई जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग