छत्तीसगढ़ पहुंचीं NCBC अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, बोलीं- OBC समुदाय के हक और कल्याण पर रहेगा फोकस

दौरे के दौरान आयोग राज्य में OBC समुदाय के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेगा। अधिकारियों के साथ बैठक में यह देखा जाएगा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं तथा जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, वहां आवश्यक कदम उठाए जा सकें। साध्वी निरंजन ज्योति के इस दौरे को राज्य में पिछड़ा वर्ग समुदाय के मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके दौरे से OBC समुदाय से जुड़े कई विषयों पर चर्चा और समाधान की दिशा में नई पहल की उम्मीद जताई जा रही है।