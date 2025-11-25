CG Accident: विदेशी शराब से भरी वाहन अनियंत्रित होकर पलटी, मची अफरा-तफरी

आबकारी विभाग के सुपरवाइजर और कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंच शराब की गिनती, क्षतिग्रस्त कार्टून की जांच और दस्तावेजों की पुष्टि का काम शुरू किया। मौजूद टीमों ने सुरक्षित बचे कार्टून को दूसरे वाहन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नाले में पलटी गाड़ी को क्रेन की मदद से निकाला। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में वाहन चालक ने स्टेयरिंग लॉक होने की बात बताई है, लेकिन वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी।