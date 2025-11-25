Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Accident: विदेशी शराब से भरी वाहन अनियंत्रित होकर पलटी, मची अफरा-तफरी

CG Accident: विदेशी शराब से भरी गाड़ी बिलासपुर शिवरीनारायण मुख्य मार्ग में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 150 से ज्यादा शराब की बोतलें टूटकर खराब हो गई..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 25, 2025

CG Accident

विदेशी शराब से भरी वाहन अनियंत्रित होकर पलटी ( Photo - Patrika)

CG Accident: बिलासपुर से पामगढ़ की ओर आ रही विदेशी शराब से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के अनुसार बिलासपुर–शिवरीनारायण मुख्य मार्ग पर जुनेजा पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर ( CG News ) वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे बने गहरे नाले में पलट गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने चालक की मदद की।

CG Accident: बाल-बाल बची जान

वाहन में गोवा बियर ब्रांड की कुल 495 कार्टून शराब भरी थी। दुर्घटना में 150 से ज्यादा कार्टून की बोतलें टूटकर खराब हो गई। चालक की चीख पुकार सुनकर कुछ लोगों नेे मदद किया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं हादसे की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पामगढ़ थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

वाहन को क्रेन की मदद से निकाला

आबकारी विभाग के सुपरवाइजर और कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंच शराब की गिनती, क्षतिग्रस्त कार्टून की जांच और दस्तावेजों की पुष्टि का काम शुरू किया। मौजूद टीमों ने सुरक्षित बचे कार्टून को दूसरे वाहन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नाले में पलटी गाड़ी को क्रेन की मदद से निकाला। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में वाहन चालक ने स्टेयरिंग लॉक होने की बात बताई है, लेकिन वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 05:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Accident: विदेशी शराब से भरी वाहन अनियंत्रित होकर पलटी, मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने प्रमुख कंपनियों ने दिखाई रूचि, 6800 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, उद्योग और पर्यटन को मिलेगा बूस्ट

CG News: छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने प्रमुख कंपनियों ने दिखाई रूचि, 6800 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, उद्योग और पर्यटन को मिलेगा बूस्ट
रायपुर

PM दौरे की तैयारी में मनमानी? आम सड़क पर स्थायी निर्माण, लोगों का आना-जाना बंद…

PM दौरे की तैयारी में मनमानी? आम सड़क पर स्थायी निर्माण, लोगों का आना-जाना बंद...(photo-patrika)
रायपुर

कबड्डी वर्ल्ड कप: छत्तीसगढ़ की बेटी संजू के बेहतरीन खेल से भारत बना विश्व चैंपियन

kabbadi world cup
रायपुर

लाल सलाम कहकर दिग्विजय सिंह ने हिड़मा को दी श्रद्धांजलि! BJP ने बताया शर्मनाक कृत्य

Madvi hidma, Digvijay singh
रायपुर

मतदाता सूची संशोधन पर बवाल! बैज का आरोप- नोटबंदी जैसी अफरा-तफरी फैला रही भाजपा…

मतदाता सूची संशोधन पर बवाल! बैज का आरोप- नोटबंदी जैसी अफरा-तफरी फैला रही भाजपा...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.