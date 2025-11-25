CG Accident: विदेशी शराब से भरी वाहन अनियंत्रित होकर पलटी, मची अफरा-तफरी

विदेशी शराब से भरी वाहन अनियंत्रित होकर पलटी ( Photo - Patrika)
CG Accident: बिलासपुर से पामगढ़ की ओर आ रही विदेशी शराब से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के अनुसार बिलासपुर–शिवरीनारायण मुख्य मार्ग पर जुनेजा पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर ( CG News ) वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे बने गहरे नाले में पलट गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने चालक की मदद की।
वाहन में गोवा बियर ब्रांड की कुल 495 कार्टून शराब भरी थी। दुर्घटना में 150 से ज्यादा कार्टून की बोतलें टूटकर खराब हो गई। चालक की चीख पुकार सुनकर कुछ लोगों नेे मदद किया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं हादसे की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पामगढ़ थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
आबकारी विभाग के सुपरवाइजर और कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंच शराब की गिनती, क्षतिग्रस्त कार्टून की जांच और दस्तावेजों की पुष्टि का काम शुरू किया। मौजूद टीमों ने सुरक्षित बचे कार्टून को दूसरे वाहन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नाले में पलटी गाड़ी को क्रेन की मदद से निकाला। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में वाहन चालक ने स्टेयरिंग लॉक होने की बात बताई है, लेकिन वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी।
