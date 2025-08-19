CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की बैठक खत्म… लिए गए कई अहम निर्णय, जनता को मिलेगा लाभ, जानें

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 अगस्त को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से होने वाली बैठक में आम जनता के हितों से जुड़े कई फैसले लिए गए। आइए जानें कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए।
इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।