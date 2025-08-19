Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की बैठक खत्म… लिए गए कई अहम निर्णय, जनता को मिलेगा लाभ, जानें

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 अगस्त यानी आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 19, 2025

कैबिनेट की बैठक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कैबिनेट की बैठक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 अगस्त को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से होने वाली बैठक में आम जनता के हितों से जुड़े कई फैसले लिए गए। आइए जानें कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए


  1. मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी।

(Photo source- Patrika)

इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए।


  1. मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

मिलेगा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ

इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

