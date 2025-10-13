CG Collector Conference 2025: कलेक्टर कांफ्रेंस में कई बार गुस्सा हुए CM साय, बोले- सुबह 7 बजे से पहले लें वार्डों में सफाई का जायजा

अवैध रेत खनन पर कड़ी कार्रवाई करें।

जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद रखें क्योंकि वे लोगों के संपर्क में रहते हैं।

निर्माण कार्यो के लम्बित भुगतान दिवाली से पहले करें।

टीकाकरण की वास्तविक स्थिति की फील्ड वेरिफिकेशन द्वारा पुष्टि की जाए।

जिलों में परीक्षा परिणाम सुधार की ठोस योजना बने।

कलेक्टर्स और संभाग में कमिश्नर नियमित निरीक्षण दौरे करें।

बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर विशेष अभियान चलाएं।

प्रत्येक मामलों में मैटरनल डेथ ऑडिट अनिवार्य रूप से किया जाए।

ड्रॉपआउट शून्य करने और सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य हासिल करें।

एसपी-डीएफओ की कॉन्फ्रेंस होगी आज।