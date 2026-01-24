CG Crime: छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता के खिलाफ केस दर्ज, दूसरी शादी करके मारपीट करने का वीडियो हुआ था वायरल

दरसअल युवती और मोहित साहू के बीच पहले से वाद-विवाद हुआ। विवाद के बाद मोहित साहू कथित तौर पर युवती के घर में घुसा और ठोस वस्तु से हमला किया। यह घटना भाटागांव, सिल्वर वोक ब्लॉक 410 के क्षेत्र में हुआ। इस घटना के बाद युवती थाना पहुंची और मामले की शिकायत की। जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। युवती ने दावा किया कि मोहित साहू उसे उज्जैन ले जाकर जबरन शादी करने के बाद वापस रायपुर लौटने पर शादी से मुकर गया।