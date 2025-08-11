11 अगस्त 2025,

सोमवार

रायपुर

छत्तीसगढ़ी रंग में रंगा रैम्प… परंपरा से वेस्टर्न तक फैशन शो में प्रतिभागियों ने दिखाया जलवा

CG Fashion Show: कार्यक्रम के दौरान लाइव म्यूजिक, पारंपरिक नृत्य और फोटो सेशन ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 11, 2025

छत्तीसगढ़ी रंग और मॉडर्न फैशन का जलवा (Photo source- Patrika)
छत्तीसगढ़ी रंग और मॉडर्न फैशन का जलवा (Photo source- Patrika)

CG Fashion Show: शहर के एक मॉल में रविवार को आयोजित फैशन शो में संस्कृति और फैशन का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंच पर प्रतिभागियों ने जहां छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा, गहनों और लोक कला की झलक पेश की, वहीं वेस्टर्न आउटफिट में भी आत्मविश्वास के साथ रैम्प पर उतरे। दर्शकों ने हर प्रस्तुति पर जमकर तालियां बजाईं।

टैलेंट शो में गीतांजलि धारी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से विनर का खिताब जीता। मेल रैम्प वॉक में धनेश्वर साहू विजेता रहे, जबकि आयुष कांगे रनरअप बने। ब्राइडल मेकअप प्रतियोगिता में चेतना यादव को प्रथम स्थान मिला। उन्होंने मॉडल दिशा साहू को पारंपरिक और आधुनिक मेकअप का खूबसूरत मेल देते हुए तैयार किया।

CG Fashion Show: कार्यक्रम के दौरान लाइव म्यूजिक, पारंपरिक नृत्य और फोटो सेशन ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजन न केवल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति को भी नई पहचान दिलाते हैं। विजेता प्रतिभागियों ने कहा कि टाइटल मिलने से न सिर्फ हमारा आत्मविश्वास बढ़ा बल्कि और बेहतर परफॉर्म करने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।

Published on:

11 Aug 2025 12:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ी रंग में रंगा रैम्प… परंपरा से वेस्टर्न तक फैशन शो में प्रतिभागियों ने दिखाया जलवा

