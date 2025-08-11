छत्तीसगढ़ी रंग में रंगा रैम्प… परंपरा से वेस्टर्न तक फैशन शो में प्रतिभागियों ने दिखाया जलवा

CG Fashion Show: कार्यक्रम के दौरान लाइव म्यूजिक, पारंपरिक नृत्य और फोटो सेशन ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजन न केवल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति को भी नई पहचान दिलाते हैं। विजेता प्रतिभागियों ने कहा कि टाइटल मिलने से न सिर्फ हमारा आत्मविश्वास बढ़ा बल्कि और बेहतर परफॉर्म करने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।