रायपुर

CG Fraud News: रायपुर में 4.10 करोड़ की धोखाधड़ी, 7 स्टील कारोबारियों के खिलाफ FIR दर्ज

CG Fraud News: राजधानी रायपुर में कारोबारी लेन-देन के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने सात स्टील कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 26, 2025

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कारोबारी लेन-देन के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने सात स्टील कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है।

CG Fraud News: करोड़ों की धोखाधड़ी

जानकारी के मुताबिक, ग्राम सांकरा स्थित एसजी मार्ट लिमिटेड की ओर से संतोष राय ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गणपति स्टील ग्रुप, मेमर्स आरआर इंटरप्राइजेस, वेंकटेश्वरा और केएस इंटनप्राइजेस के प्रोपराइटर और पार्टनर्स- कुशाल डूडेजा, अशोक डूडेजा, शारदा अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, जसबीर अहलुवालिया, कीर्ति अहलुवालिया और परविंदर अहलुवालिया ने उनसे एमएस बिलेट्स खरीदे, लेकिन करीब ₹4 करोड़ 10 लाख 94 हजार 470 रुपये का भुगतान नहीं किया।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी कुशाल डूडेजा को हिरासत में लिया है। वहीं, अन्य आरोपियों के खिलाफ उरला थाने में भी अलग से मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है।

Published on:

26 Sept 2025 11:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Fraud News: रायपुर में 4.10 करोड़ की धोखाधड़ी, 7 स्टील कारोबारियों के खिलाफ FIR दर्ज

