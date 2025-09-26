CG Fraud News: रायपुर में 4.10 करोड़ की धोखाधड़ी, 7 स्टील कारोबारियों के खिलाफ FIR दर्ज

जानकारी के मुताबिक, ग्राम सांकरा स्थित एसजी मार्ट लिमिटेड की ओर से संतोष राय ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गणपति स्टील ग्रुप, मेमर्स आरआर इंटरप्राइजेस, वेंकटेश्वरा और केएस इंटनप्राइजेस के प्रोपराइटर और पार्टनर्स- कुशाल डूडेजा, अशोक डूडेजा, शारदा अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, जसबीर अहलुवालिया, कीर्ति अहलुवालिया और परविंदर अहलुवालिया ने उनसे एमएस बिलेट्स खरीदे, लेकिन करीब ₹4 करोड़ 10 लाख 94 हजार 470 रुपये का भुगतान नहीं किया।