आबकारी मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस दिशा में लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ की सीमाएं ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों से जुड़ी हुई हैं। इन सीमावर्ती इलाकों से अक्सर शराब और नशे की तस्करी की शिकायतें सामने आती हैं। इस पर मंत्री देवांगन ने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में विशेष सतर्कता बढ़ाई जाए और नियमित जांच अभियान चलाया जाए।