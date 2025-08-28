CG Liquor Shop: आबकारी विभाग द्वारा ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की सभी शराब दुकानों में जल्द ही कैशलेस व्यवस्था लागू होगी। शराब दुकानों में अब आनलाइन भुगतान कर शराब क्रय किया जा सकेगा। ( CG News ) आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि शराब दुकानों में ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित किया जाए। शराब दुकानों में शत-प्रतिशत भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से होना चाहिए।
बैठक में आबकारी मंत्री देवांगन ने होटल और ढाबों, फॉर्म हाउस में मदिरा की अवैध बिक्री, सेवन न हो इस पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मदिरा दुकानों की व्यवस्था सहित लाइसेंस व्यवस्था, मार्केटिंग कॉर्पोरेशन और बार-क्लब की जानकारी ली। उन्होंने फॉर्म हाउस में होने वाले शराब की पार्टियों पर काईवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
बैठक में वाणिज्य कर एवं आबकारी विभाग की सचिव आर. शंगीता ने विभागीय गतिविधियों की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने शराब दुकानों की कैशलेस व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, लाइसेंसिंग सिस्टम और राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति के बारे में मंत्री को अवगत कराया। बैठक में आबकारी विभाग के विशेष सचिव देवेन्द्र कुमार भारद्वाज, अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव, पी.एल. साहू, जी.के. भगत सहित छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के अधिकारी उपस्थित रहे।
आबकारी मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस दिशा में लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ की सीमाएं ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों से जुड़ी हुई हैं। इन सीमावर्ती इलाकों से अक्सर शराब और नशे की तस्करी की शिकायतें सामने आती हैं। इस पर मंत्री देवांगन ने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में विशेष सतर्कता बढ़ाई जाए और नियमित जांच अभियान चलाया जाए।