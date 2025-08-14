Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

AIIMS में 6 सितंबर से शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी, ऐसा करने वाला पहला सरकारी संस्थान

CG News: अभी राजधानी के 5 बड़े निजी अस्पतालों में यह सुविधा है। इनमें हिप एंड नी रिप्लेसमेंट, आंको सर्जरी, गेस्ट्रो सर्जरी व यूरो सर्जरी शामिल हैं...

रायपुर

Peeluram sahu

Aug 14, 2025

Raipur aiims cg news, CG crime news
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( Photo - patrika )

CG News: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 6 सितंबर से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होगी। ऐसा होते ही एम्स मध्य भारत का पहला सरकारी संस्थान बन जाएगा। ( CG News ) यूरो सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी व जनरल सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी। अभी राजधानी के 5 बड़े निजी अस्पतालों में यह सुविधा है। इनमें हिप एंड नी रिप्लेसमेंट, आंको सर्जरी, गेस्ट्रो सर्जरी व यूरो सर्जरी शामिल हैं।

CG News: खबर का असर

पत्रिका ने 17 जुलाई के अंक में ’एम्स में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दो से तीन माह में’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसमें मशीन व इक्विपमेंट इंस्टालेशन से लेकर जरूरी तैयारियों के बारे में बताया था। घोषणा के साथ ही पत्रिका की खबर पर मुहर लग गई है। रोबोटिक सर्जरी की तैयारियों को लेकर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. अशोक ङ्क्षजदल व लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मवीर चौहान ने बुधवार को सीएम विष्णु देव साय से मुलाकात की।

रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत के मौके पर साय को मुख्य अतिथि के बतौर आमंत्रित किया गया। साय ने एम्स ने उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी से मरीजों को हाई एंड सर्जरी की सुविधा मिलेगी।

आंबेडकर अस्पताल के लिए 2 करोड़ स्वीेकृत

आंबेडकर अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के लिए इस साल मार्च के राज्य बजट में रोबोटिक सिस्टम सर्जरी के लिए 2 करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है। हालांकि इसमें साल से दो साल लग सकता है। दूसरी ओर आंको यानी कैंसर सर्जरी विभाग में रोबोटिक सर्जरी के लिए 2018 में टेंडर हो गया था। तकनीकी कारणों से यह रद्द हो गया था। आंको सर्जरी में एमसीएच की 3 सीटों पर पढ़ाई हो रही है। जबकि जनरल सर्जरी में भी पीजी की अच्छी खासी सीटें हैं।

….रोबोटिक सर्जरी के यह फायदे

पिन पाइंट व 360 डिग्री में ऑपरेशन
थ्रीडी हाई-डेफिनिशन कैमरे से सटीक सर्जरी
ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग कम
कम दर्द व छोटे चीरे की जरूरत
मरीज की रिकवरी तेजी से
इंफेक्शन की संभावना भी कम
अस्पताल से जल्दी छुट्टी
सामान्य सर्जरी की तुलना में कुछ महंगा

एम्स निदेशक डॉ. अशोक जिंदल ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इससे छत्तीसगढ़ व आसपास के राज्यों के लोगों को विश्व स्तरीय सर्जिकल सुविधा प्राप्त होगी।

