बड़ा खुलासा: जेनेरिक में भी मची लूट.. 72% छूट के बाद दवाएं महंगी, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित रेडक्राॅस सोसाइटी के स्टोर में दवाओं में एमआरपी में 90 फीसदी तक छूट दी जा रही है। वहीं धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में 62 व 72 फीसदी की छूट दी जा रही है। रेडक्राॅस का संचालन सीएमएचओ कार्यालय कर रहा है। वहीं धन्वंतरी स्टोर टेंडर पर चहेतों को दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने चार साल पहले इसकी शुरुआत की थी। सभी मेडिकल स्टोर मेन रोड पर है इसलिए अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों को सस्ती दवा मिल रही है। हालांकि कई जरूरी दवा स्टोर से गायब रहती है। ऐसे में स्टाफ का कहना होता है कि ये ब्रांडेड दवाएं है इसलिए नहीं मिलेंगी। हकीकत ये है कि जिन दवाओं व सिरप में कम कमाई है, उन्हें धन्वंतरी में बेची नहीं जा रही है।