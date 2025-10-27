तीसरी सूची पर बड़ा अपडेट, निगम-मंडल और आयोगों में नियुक्ति में लग सकता है समय, यह रही वजह

CG News: प्रदेश में साय सरकार ने कुछ निगम, मंडलों, आयोगों और परिषदों में अभी तक अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। ( CG News ) दावेदार भाजपा पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि दिवाली के पहले सूची जारी हो जाएगी, लेकिन सूची जारी नहीं होने से दावेदारों को मायूसी हाथ लगी। वहीं, तीसरी सूची जारी नहीं होने से दावेदार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में अब नाराजगी भी दिखने लगी है। कई दावेदार तो अब खुलेआम अपने नेताओं के प्रति नाराजगी जाहिर करने से नहीं चूक रहे हैं।