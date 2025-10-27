तीसरी सूची पर बड़ा अपडेट, निगम-मंडल और आयोगों में नियुक्ति में लग सकता है समय, यह रही वजह

BJP Chhattisgarh (Photo-X)
CG News: प्रदेश में साय सरकार ने कुछ निगम, मंडलों, आयोगों और परिषदों में अभी तक अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। ( CG News ) दावेदार भाजपा पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि दिवाली के पहले सूची जारी हो जाएगी, लेकिन सूची जारी नहीं होने से दावेदारों को मायूसी हाथ लगी। वहीं, तीसरी सूची जारी नहीं होने से दावेदार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में अब नाराजगी भी दिखने लगी है। कई दावेदार तो अब खुलेआम अपने नेताओं के प्रति नाराजगी जाहिर करने से नहीं चूक रहे हैं।
बताया जाता है कि कई ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो सरकार बनने के पहले और उसके बाद तक हर संगठनात्मक कार्यों में बढ़चढ़कर भाग लेते थे, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने के बाद से बेहद नाराज भी चल रहे हैं। अब तो पार्टी के कार्यक्रमों में भी कम शामिल होने लगे हैं। कभी भाजपा दतर और मंत्रियों के बंगले पर दिनभर नजर आने वाले वहां से भी नदारद हो गए हैं।
संगठन की नई कार्यकारिणी और शासन के निगम-मंडलों, आयोगों और परिषदों में पद नहीं मिलने से सबसे ज्यादा कई सीनियर नेता नाराज चल रहे हैं। जूनियरों को तवज्जों देने से संगठन और सरकार के कर्ता-धर्ताओं से अपनी शिकायतें भी कर चुके हैं। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने पर अब भाजपा शीर्ष नेतृत्व तक अपनी शिकायतें पहुंचा रहे हैं।
निगम-मंडल, आयोगों और परिषदों में तीसरी सूची के जारी होने की उम्मीदें दावेदारों में बंधी हुई है। राज्योत्सव के बाद तीसरी सूची जारी हो सकती है। क्योंकि सरकार के सभी विभागों के आला अधिकारी से लेकर नीचे तबके के अधिकारी और कर्मचारी राज्योत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में प्रशासनिक कार्यों में थोड़ी थम सी गई है।
