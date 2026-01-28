CG News: रसोईया दुलारी और रुक्मणी की मौत के लिए भाजपा सरकार दोषी, पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा दें

CG News: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने विगत एक महीने से अधिक समय से अनशन पर बैठे मध्यान्ह भोजन रसोईया संघ के दुलारी यादव और रुक्मणी सिन्हा की मौत को सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासन की निर्ममता का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार कर्मचारियों की मांगें सुनने के बजाय बर्बरता पर उतर आई है, ये साधारण मौत नहीं, बल्कि हत्या है। पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा और रसोईया संघ की मांगों को सरकार पूरा करें।