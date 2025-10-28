CG News: 50 हजार से अधिक लोगों को मिल सकेगा जमीन का मालिकाना हक, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

CG News: राज्य सरकार ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) की जमीनों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का फैसला लिया है। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है। ( CG News ) इस अधिसूचना के बाद एनआरडीए से जमीन लेने वाले प्रदेश के 50 हजार से अधिक लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा। इससे पहले हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन, मकानों पर लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का नियम था, लेकिन नवा रायपुर विशेष क्षेत्र में यह नियम लागू नहीं था।