Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: 50 हजार से अधिक लोगों को मिल सकेगा जमीन का मालिकाना हक, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

CG News: प्रदेश के 50 हजार से अधिक लोगों को अब उनका हक मिलने वाला है। दरअसल एनआरडीए की जमीनों को फ्री होल्ड करने पर बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है…

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 28, 2025

CG News. good news

छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्री होल्ड को लेकर लिया बड़ा फैसला ( File photo patrika )

CG News: राज्य सरकार ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) की जमीनों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का फैसला लिया है। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है। ( CG News ) इस अधिसूचना के बाद एनआरडीए से जमीन लेने वाले प्रदेश के 50 हजार से अधिक लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा। इससे पहले हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन, मकानों पर लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का नियम था, लेकिन नवा रायपुर विशेष क्षेत्र में यह नियम लागू नहीं था।

CG News: अभी निर्णय नहीं लिया गया..

जारी अधिसूचना के मुताबिक, एनआरडीए की व्यावसायिक जमीनों को फ्री होल्ड करने के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। उदाहरण के तौर पर 1500 वर्गफीट जमीन पर भू-भाटक वार्षिक 10 हजार होने पर 15 वर्ष का भू-भाटक यानीकि 1.50 लाख रुपए जमा किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल सम्पत्ति का व्ययन नियम)-2008 में संशोधन किया गया है।

इसलिए अटका था मामला

आरडीए, एनआरडीए और हाउसिंग बोर्ड की कई परियोजनाएं कृषि भूमि पर निर्मित हुई हैं। ऐसे में राजस्व विभाग के रेकॉर्ड को दुरुस्त कराने में लेटलतीफी की वजह से फ्री होल्ड की प्रक्रिया अटकी थी। लीज होल्ड की प्रक्रिया में भू-स्वामी को हर वर्ष लीज रेंट जमा करना होता है, लेकिन फ्री होल्ड में एकमुश्त राशि जमा करने के बाद उन्हें मालिकाना हक मिलेगा।

आवास एवं पर्यावरण विभाग के उप सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज ने कहा कि नवा रायपुर में एनआरडीए की जमीनों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। 15 वर्ष का भू-भाटक जमाकर भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 01:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: 50 हजार से अधिक लोगों को मिल सकेगा जमीन का मालिकाना हक, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

20 IPS, 100 एडिशन SP व DSP रैंक अफसरों की राज्योत्सव में लगी ड्यूटी, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे जवान

Rajyotsava 2025 raipur
रायपुर

CG News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य की जमानत खारिज, 1000 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन मामले में है आरोपी

CG News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य की जमानत खारिज, 1000 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन मामले में है आरोपी
रायपुर

Cyclone Montha: साइक्लोन मोंथा का असर, रायपुर में गरज-चमक के साथ अतिभारी बारिश के आसार

Cyclone Montha: साइक्लोन मोंथा का असर, रायपुर में गरज-चमक के साथ अतिभारी बारिश के आसार
रायपुर

CG News: आंबेडकर अस्पताल में महंगी दवा खरीदने को लेकर उठ रहे सवाल, फार्मासिस्ट के पास 45 स्लिप का हिसाब नहीं

CG News: आंबेडकर अस्पताल में महंगी दवा खरीदने को लेकर उठ रहे सवाल, फार्मासिस्ट के पास 45 स्लिप का हिसाब नहीं
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में खुलेंगे विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस, विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा, यहां कर सकेंगे निवेश

CG News: छत्तीसगढ़ में खुलेंगे विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस, विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा, यहां कर सकेंगे निवेश
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.