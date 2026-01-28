CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 8 नए साइबर थाना सहित 255 करोड़ रुपए के भवनों का किया लोकापर्ण, कहा सकारात्मक वातावरण में कार्य करने की मिलेगी प्रेरणा

सीएम ने बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर कहा कि साइबर अपराध केवल तकनीकी चुनौती नहीं रहा अपितु यह कानून-व्यवस्था, आर्थिक सुरक्षा और आम जनता के विश्वास से जुड़ा एक गंभीर विषय बन चुका है। साइबर अपराध जैसे ऑनलाईन वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट, निवेश के नाम पर ठगी, साइबर ब्लैकमेलिंग, ऑनलाईन सट्टा, जॉब ऑफर जैसे गंभीर साइबर अपराध, सोशल मीडिया का उपयोग कर आरोपियों द्वारा किया जाता है। उन्होने विश्वास व्यक्त किया कि नए साइबर पुलिस थाने खुलने से छत्तीसगढ़ को साइबर अपराध मुक्त राज्य बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य शासन द्वारा साइबर अपराध संबधी शिकायतों की कार्यवाही में तेजी लाये जाने के उद्देश्य से आधुनिक संसाधन युक्त साइबर विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षित पुलिस कर्मचारियों की मदद से जाँच में तेजी लाए जाने एवं पुलिसिंग को तकनीकी रूप से दक्ष बनाये जाने के उद्देश्य में यह कदम मील का पत्थर है।