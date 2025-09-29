CG News: नवरात्र और GST छूट का असर, कारोबार ने तोड़ा रिकॉर्ड, 6 दिन में 1200 करोड़ की बिक्री…

नवरात्र और GST छूट का असर, कारोबार ने तोड़ा रिकॉर्ड(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवरात्र और जीएसटी 2.0 लागू होते ही बाजार में जमकर धन बरसना शुरू हो गया है। हर सेक्टर में हो रही खरीदी के चलते पिछले साल की अपेक्षा नवरात्र के 6 दिनों में 30 फीसदी के ग्रोथ हुआ है। इसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और सराफा के साथ घरेलू उपयोग के सामान ग्रोसरी शामिल है। पिछले साल इसी सीजन में करीब 840 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। जबकि इस साल करीब 1200 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है।
इसे देखते हुए कारोबारी आगामी दीवाली त्योहार के लिए अच्छा संकेत मान रहे है। उनका कहना है कि इस साल अब तक की उम्मीद से ज्यादा का कारोबार होगा। लगातार हो रही वाहनों की बुकिंग, ज्वेलरी, इलेक्ट्रानिक सामान, कपड़ों की खरीदी हो रही है। दीवाली त्योहार में भीड़ से बचने के लिए अभी से खरीदारी के बाद बुकिंग कराई जा रही है।
कारोबारी संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि समय पर मनपंसद वाहन, ज्वेलरी और इलेक्ट्रानिक सामानों की डिलिवरी के लिए अभी से ग्राहकी आनी शुरू हो गई है। हालात यह है कि ग्राहकों को उनकी पंसद के अनुसार सामान देने के लिए अभी से जुट गए है।
पिछले 6 दिनों में 570 करोड़ रुपए के वाहनों 5500 से ज्यादा वाहनों की रेकॉर्ड बिक्री हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 3500 दोपहिया, 1800 कार और करीब 300 मालवाहक कर्मशियल वाहन शामिल है। फाडा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि सामान्य दिनों की अपेक्षा कारोबार 50 फीसदी से ज्यादा है।
खरीदार अपनी जरूरत के अनुसार कार, दोपहिया, मोपेड, स्कूटर और अन्य वाहन खरीद रहे है। बता दें कि दोपहिया से लेकर कार में 10 फीसदी तक स्लैब कम होने पर खरीदारों को न्यूतम 7000 रुपए से 1 लाख रुपए से ज्यादा की छूट मिल रही है। त्योहारी सीजन में प्रत्येक खरीदी पर छूट और आकर्षक गिफ्ट के साथ अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है।
दीवाली में त्योहारी भीड़ को देखते हुए नवरात्रि के शुरू होने के पहले ही कपड़ों की खरीदी में इजाफा हुआ है। बाजार में रेडीमेड कपड़ों की विभिन्न वैरायटी और 2500 रुपए तक की खरीदी में जीएसटी की छूट को देखते हुए जमकर खरीदी हो रही है। पंडरी थोक कपडा़ बाजार के पूर्व अध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने बताया कि त्योहारी भीड़ अभी से शुरू हो गई है। पिछले 6 दिनों में 100 करोड़ रुपए के कारोबार हो चुका है। अब भी खरीदी चल रही है।
जीएसटी का स्लैब कम होने से किराना सामानों की लगातार खरीदी हो रही है। दीवाली के दौरान गेंहू-चांवल, दाल, तेल, बेसन और अन्य सामानों की कीमते बढ़ने की आशंका के चलते अभी से खरीदी शुरू हो गई है। हालांकि इलायची की कीमतों में इजाफा होने से इसकी डिमांड कम है। इस समय ईलायची 1 तोला (प्रति 10 ग्राम) 30 रुपए है। सब्जी से लेकर पकवान में उपयोग होने वाली इलायची की कीमते दीवाली में और तेज हो सकती है।
सराफा की कीमतों में जमकर उछाल आने के बाद भी खरीदी के साथ ही ज्वेलरी और बुलियन की खरीदी हो रही है। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश भंसाली ने बताया कि इस समय सोना रेकॉर्ड प्रति तोला (10 ग्राम) 1.18 लाख रुपए और चांदी 1 लाख 46500 के स्तर पर पहुंच गई है। इसकी कीमते दीवाली के समय और बढ़ने की आशंका के चलते अभी से खरीदी हो रही है। नवरात्र के शुरू होते ही अब तक रायपुर जिले में 200 और प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है।
