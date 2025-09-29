CG News: नवरात्र और GST छूट का असर, कारोबार ने तोड़ा रिकॉर्ड, 6 दिन में 1200 करोड़ की बिक्री…

सराफा की कीमतों में जमकर उछाल आने के बाद भी खरीदी के साथ ही ज्वेलरी और बुलियन की खरीदी हो रही है। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश भंसाली ने बताया कि इस समय सोना रेकॉर्ड प्रति तोला (10 ग्राम) 1.18 लाख रुपए और चांदी 1 लाख 46500 के स्तर पर पहुंच गई है। इसकी कीमते दीवाली के समय और बढ़ने की आशंका के चलते अभी से खरीदी हो रही है। नवरात्र के शुरू होते ही अब तक रायपुर जिले में 200 और प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है।