CG News: सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा के फाइनल मॉडल आंसर जारी, इधर 57 पदों पर होगी भर्ती

CG News: सिविल जज परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से 6 सवाल या उसके विकल्प में विसंगति थी, इसकी वजह से इसे विलोपित किया गया। सीजीपीएससी से मंगलवार को प्रारंभिक परीक्षा के फाइनल मॉडल आंसर जारी किए गए। इधर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 57 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा 21 सितंबर को आयोजित की गई थी।