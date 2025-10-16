Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक, अगले विधानसभा तक सरकार लाएगी विधेयक

CG News: अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में चंगाई सभा से निपटने के प्रावधान भी शामिल होंगे।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 16, 2025

CG News: अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक, अगले विधानसभा तक सरकार लाएगी विधेयक

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा (Photo Patrika)

CG News: डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में चंगाई सभा से निपटने के प्रावधान भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में हम एक अधिनियम लाएंगे।

मेरा मानना है कि यह सभी राज्य-स्तरीय कानूनों (धर्मांतरण विरोधी) से एक कदम आगे होगा, क्योंकि हमने इन सभी कानूनों का अध्ययन करने के बाद मसौदा बनाया है। साथ ही चंगाई सभा जैसे आयोजन जो हम सभी जानते हैं कि लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। इसे रोका जाना चाहिए।

इससे (चंगाई सभा) निपटने के लिए कानून में एक प्रावधान की आवश्यकता है, जो इस अधिनियम में किया जाएगा। वर्तमान में, ऐसे मामले छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 के अंतर्गत आते हैं। राज्य में धार्मिक परिवर्तन के आरोप एक ध्रुवीकरण मुद्दा रहे हैं। इस साल 25 जुलाई को, केरल की दो ननों को दुर्ग सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने नारायणपुर जिले की तीन महिलाओं की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था।

कई जगहों पर हो चुका है विवाद

जनवरी 2023 में भीड़ ने नारायणपुर में चर्च में तोड़फोड़ की और पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों पर हमला किया। इस घटना के बाद ईसाई धर्म अपनाने वाले 100 से अधिक लोगों का कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर में सामाजिक बहिष्कार किया गया था, उन्हें स्टेडियम में रहना पड़ा था। कथित धर्मांतरण को लेकर रायपुर सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिणपंथियों और ईसाइयों के बीच कई बार टकराव हुआ है। बस्तर क्षेत्र में, ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों और दलितों को अपने मृतकों को गांव के कब्रिस्तानों में दफनाने पर भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 11:14 am

Published on:

16 Oct 2025 11:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक, अगले विधानसभा तक सरकार लाएगी विधेयक

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पूर्व CM बघेल के बेटे चैतन्य को राहत नहीं.. जेल में मनेगी दिवाली, 28 तक बढ़ी न्यायिक रिमांड

CG liquor Scam, CG News, Chaitanya Baghel
रायपुर

CG News: इसरो तैयार करेगा मॉनिटरिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, जल, जंगल, जमीन से लेकर अपराधियों तक की निगरानी

CG News: इसरो तैयार करेगा मॉनिटरिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, जल, जंगल, जमीन से लेकर अपराधियों तक की निगरानी
रायपुर

छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मिला राष्ट्रीय सम्मान,‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य’ घोषित

छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मिला राष्ट्रीय सम्मान,‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य’ घोषित
रायपुर

Raipur News: रायपुर में 6 घंटे तक बंद रहेगी बिजली, कई इलाकों में आज शाम नहीं आएगा पानी

Raipur News: रायपुर में 6 घंटे तक बंद रहेगी बिजली, कई इलाकों में आज शाम नहीं आएगा पानी
रायपुर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू, 01 नवंबर को पांच कार्यक्रमों में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू, 01 नवंबर को पांच कार्यक्रमों में होंगे शामिल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.