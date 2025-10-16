CG News: अवैध धर्मांतरण पर लगेगी रोक, अगले विधानसभा तक सरकार लाएगी विधेयक

जनवरी 2023 में भीड़ ने नारायणपुर में चर्च में तोड़फोड़ की और पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों पर हमला किया। इस घटना के बाद ईसाई धर्म अपनाने वाले 100 से अधिक लोगों का कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर में सामाजिक बहिष्कार किया गया था, उन्हें स्टेडियम में रहना पड़ा था। कथित धर्मांतरण को लेकर रायपुर सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिणपंथियों और ईसाइयों के बीच कई बार टकराव हुआ है। बस्तर क्षेत्र में, ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों और दलितों को अपने मृतकों को गांव के कब्रिस्तानों में दफनाने पर भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है।