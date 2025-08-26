छत्तीसगढ़ियों से छीन रहे नौकरी… मंत्रिपरिषद के फैसले की गलत व्याख्या कर दूसरे राज्यों के लोगों की भर्ती के लिए बदल दिए पैमाना

स्थानीय अतिथि व्याख्याताओं के आगे योग्यता पूरी करने में बड़ी परेशानी ये भी है कि छत्तीसगढ़ में एम. फिल की पढ़ाई 2017 से बंद है, जबकि सेट की परीक्षा 6 साल बाद जाकर 2024 में हुई। इस परीक्षा के नतीजे भी इसी साल जून में जारी किए गए हैं। यानी एक साल से उच्च शिक्षा विभाग और कॉलेज अतिथि व्याख्याता के पदों पर जो भर्ती कर रहे थे, उसमें योग्य होने के लिए पीएचडी और नेट जैसी 2 परीक्षाओं के अलावा छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, जबकि अन्य राज्यों से आने वाले अभ्यर्थियों के पास सभी 4 परीक्षाओं के विकल्प खुले थे। यही वजह है कि अतिथि व्याख्याताओं के ज्यादातर पदों पर अन्य राज्यों के लोगों की नौकरियां लग रहीं हैं।