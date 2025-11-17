SP साहब सिर्फ FIR… एनकाउंटर का ऑर्डर निकालो, करणी सेना चीफ ने गृहमंत्री से कहा- मैं नहीं डरता

इस महाशय ने करणी सेना को “गिरोह” कहा है। यह महाशय जन नायक है, गृहमंत्री है छत्तीसगढ़ के और हमारी माँ करनी की इस न्याय संगत पवित्र करणी सेना को “गिरोह” बता रहे है, देश के सभी करणी सैनिकों को मेरा आदेश है, इन्हें xxxxxx, xxxxxx कॉल करे और पूछा जाए हमारी माँ करणी की सेना को “गिरोह” शब्द से कैसे संबोधित किया। महाशय जी के संबोधन से तो अब यही लग रहा है, वीरेंद्र सिंह जी एवं उनके परिवार पर हुए अत्याचारों के मुख्य सूत्रधार यही है, बाक़ी समय आने पर हम माँ करणी के सच्चे सेवक आपको भी और जिस पार्टी के दम पर इतना कूद रहे हो उस पार्टी को भी लोकतांत्रिक वोट की चोट एवं अन्य प्रकार से भी करारा जवाब दिया जाएगा। एक तो चोरी फिर सीनाजोरी। वाह रे सत्ता वाह। जय माँ करणी।