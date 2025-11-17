Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

SP साहब सिर्फ FIR… एनकाउंटर का ऑर्डर निकालो, करणी सेना चीफ ने गृहमंत्री से कहा- मैं नहीं डरता

CG News: रायपुर में करणी सेना चीफ डॉ. राज शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया में लगातार अपनी बात कह रहे हैं..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 17, 2025

karni sena, CG News

करणी सेना के चीफ ने गृहमंत्री विजय शर्मा का मोबाइल नंबर किया सार्वजनिक ( Photo - X )

CG News: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत के खिलाफ रायपुर में FIR दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद डॉ. राज शेखावत लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। ( CG News ) साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के एक बयान को लेकर कड़ी आलोचना की है। डॉ. शेखावत ने गृहमंत्री का मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर करणी सेना के सदस्यों को फोन करने को कहा है।

CG News: अपने पोस्ट में लिखा

इस महाशय ने करणी सेना को “गिरोह” कहा है। यह महाशय जन नायक है, गृहमंत्री है छत्तीसगढ़ के और हमारी माँ करनी की इस न्याय संगत पवित्र करणी सेना को “गिरोह” बता रहे है, देश के सभी करणी सैनिकों को मेरा आदेश है, इन्हें xxxxxx, xxxxxx कॉल करे और पूछा जाए हमारी माँ करणी की सेना को “गिरोह” शब्द से कैसे संबोधित किया। महाशय जी के संबोधन से तो अब यही लग रहा है, वीरेंद्र सिंह जी एवं उनके परिवार पर हुए अत्याचारों के मुख्य सूत्रधार यही है, बाक़ी समय आने पर हम माँ करणी के सच्चे सेवक आपको भी और जिस पार्टी के दम पर इतना कूद रहे हो उस पार्टी को भी लोकतांत्रिक वोट की चोट एवं अन्य प्रकार से भी करारा जवाब दिया जाएगा। एक तो चोरी फिर सीनाजोरी। वाह रे सत्ता वाह। जय माँ करणी।

एनकाउंटर का ऑर्डर निकालो..

करणी सेना चीफ ने इस मामले में एक और पोस्ट शेयर किया है। जिसमें लिखा - क्या गृहमंत्री जी, एस पी साहब सिर्फ FIR अरे एनकाउंटर का ऑर्डर निकालो ना, अन्याय पर आवाज उठाना बंद कभी नहीं होगा, और हा, मेरा क्षत्रिय आपकी इन FIR से नहीं डरता, 7 दिसंबर को लाखो क्षत्रिय आपकी सारी तानाशाही का आक्रामकता से जवाब देंगे। रोक लेना उस आने वाले तूफान को, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद।

लाइव आकर SSP और TI को धमकाने का लगा आरोप

रायपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत के खिलाफ गंभीर आरोपों में FIR दर्ज की गई है। यह FIR तात्कालिक थाना प्रभारी पुरानी बस्ती योगेश कश्यप की शिकायत पर दर्ज हुई है। आरोप है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर SSP रायपुर और तत्कालीन TI पुरानी बस्ती का नाम लेकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

Updated on:

17 Nov 2025 03:17 pm

Published on:

17 Nov 2025 03:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / SP साहब सिर्फ FIR… एनकाउंटर का ऑर्डर निकालो, करणी सेना चीफ ने गृहमंत्री से कहा- मैं नहीं डरता

Chunky Pandey interview: नेपोटिज्म के सवाल पर चंकी पांडे का मजाकियां अंदाज, बोले- पांडे यहां पांडे वहां…

chunky pandey interview
रायपुर

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी पर सियासत गर्म! BJP बोली- किसानों का वादा पूरा कौन करेगा…

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी पर सियासत गर्म! BJP बोली- किसानों का वादा पूरा कौन करेगा...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: रायपुर में 80% गणना प्रपत्र बांटे गए, मोहल्लों में चौपाल लगाकर SIR कर रही जांच…

CG News: रायपुर में 80% गणना प्रपत्र बांटे गए, मोहल्लों में चौपाल लगाकर SIR कर रही जांच...(photo-patrika)
रायपुर

वित्त मंत्री चौधरी का पूर्व CM भूपेश पर सियासी तंज, कहा- जहां-जहां गए वहां-वहां क्या हुआ, सभी को मालूम…

वित्त मंत्री चौधरी का पूर्व CM भूपेश पर सियासी तंज, कहा- जहां-जहां गए वहां-वहां क्या हुआ, सभी को मालूम...(photo-patrika)
रायपुर

महिला BLO ने BJP पार्षद पर धमकी और बदतमीजी का आरोप लगाया, कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की…

महिला BLO ने BJP पार्षद पर धमकी और बदतमीजी का आरोप लगाया, कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की...(photo-patrika)
