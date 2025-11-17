SP साहब सिर्फ FIR… एनकाउंटर का ऑर्डर निकालो, करणी सेना चीफ ने गृहमंत्री से कहा- मैं नहीं डरता

करणी सेना के चीफ ने गृहमंत्री विजय शर्मा का मोबाइल नंबर किया सार्वजनिक ( Photo - X )
CG News: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत के खिलाफ रायपुर में FIR दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद डॉ. राज शेखावत लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। ( CG News ) साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के एक बयान को लेकर कड़ी आलोचना की है। डॉ. शेखावत ने गृहमंत्री का मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर करणी सेना के सदस्यों को फोन करने को कहा है।
इस महाशय ने करणी सेना को “गिरोह” कहा है। यह महाशय जन नायक है, गृहमंत्री है छत्तीसगढ़ के और हमारी माँ करनी की इस न्याय संगत पवित्र करणी सेना को “गिरोह” बता रहे है, देश के सभी करणी सैनिकों को मेरा आदेश है, इन्हें xxxxxx, xxxxxx कॉल करे और पूछा जाए हमारी माँ करणी की सेना को “गिरोह” शब्द से कैसे संबोधित किया। महाशय जी के संबोधन से तो अब यही लग रहा है, वीरेंद्र सिंह जी एवं उनके परिवार पर हुए अत्याचारों के मुख्य सूत्रधार यही है, बाक़ी समय आने पर हम माँ करणी के सच्चे सेवक आपको भी और जिस पार्टी के दम पर इतना कूद रहे हो उस पार्टी को भी लोकतांत्रिक वोट की चोट एवं अन्य प्रकार से भी करारा जवाब दिया जाएगा। एक तो चोरी फिर सीनाजोरी। वाह रे सत्ता वाह। जय माँ करणी।
करणी सेना चीफ ने इस मामले में एक और पोस्ट शेयर किया है। जिसमें लिखा - क्या गृहमंत्री जी, एस पी साहब सिर्फ FIR अरे एनकाउंटर का ऑर्डर निकालो ना, अन्याय पर आवाज उठाना बंद कभी नहीं होगा, और हा, मेरा क्षत्रिय आपकी इन FIR से नहीं डरता, 7 दिसंबर को लाखो क्षत्रिय आपकी सारी तानाशाही का आक्रामकता से जवाब देंगे। रोक लेना उस आने वाले तूफान को, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद।
रायपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत के खिलाफ गंभीर आरोपों में FIR दर्ज की गई है। यह FIR तात्कालिक थाना प्रभारी पुरानी बस्ती योगेश कश्यप की शिकायत पर दर्ज हुई है। आरोप है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर SSP रायपुर और तत्कालीन TI पुरानी बस्ती का नाम लेकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
