CG News: मंत्रियों के दो-दो बंगले, सरकारी दफ्तरों को नहीं मिल रहे भवन… बढ़ रहा सरकारी खजाने पर बोझ

इसके बाद नवा रायपुर के आलीशान बंगलों में शिफ्ट हो गए। लेकिन अब भी पुराने बंगलों को अपने नाम पर ही भी तक आवंटन करा कर रखा है। इस संबंध में कांग्रेस ने भी पीएमओ से शिकायत की है। नवा रायपुर में शिफ्ट हो चुके मंत्रियों के पुराने बंगले का शीघ्र विभाग अपने कब्जे में लेगा। कुछ प्रशासकीय प्रक्रिया बाकी है। हम लोग सामान को हटा नहीं पाए हैं। जल्द ही सभी पुराने बंगलों से नेम प्लेट भी हटा दी जाएंगी।-बी.के. भृतपहरी,ईएनसी, पीडब्ल्यूडी