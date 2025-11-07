Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: मंत्रियों के दो-दो बंगले, सरकारी दफ्तरों को नहीं मिल रहे भवन… बढ़ रहा सरकारी खजाने पर बोझ

CG News: सरकार प्रदेश में कई सरकारी दफ्तरों के लिए निजी संपत्तियों का उपयोग कर रही है, ऐसे में मंत्रियों के पुराने और नए बंगलों पर व्यय और दफ्तरों का किराया सरकारी खजाने पर बोझ डाल रहा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 07, 2025

CG News: मंत्रियों के दो-दो बंगले, सरकारी दफ्तरों को नहीं मिल रहे भवन... बढ़ रहा सरकारी खजाने पर बोझ(photo-patrika)

CG News: मंत्रियों के दो-दो बंगले, सरकारी दफ्तरों को नहीं मिल रहे भवन... बढ़ रहा सरकारी खजाने पर बोझ(photo-patrika)

CG News: संतराम साहू। नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का लोकार्पण हो चुका है। अधिकांश सरकारी विभाग भी स्थानांतरित हो चुके हैं। हालांकि, कुछ कैबिनेट मंत्रियों के लिए यह बदलाव उतना सहज नहीं दिख रहा है। उन्हें नया बंगला आवंटित किया जा चुका है, लेकिन वे पुराने बंगले का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं और रायपुर में ही अपने पुराने आवासों में रह रहे हैं।

CG News: कई सरकारी दफ्तर भवन को तरस रहे

यही नहीं, सरकार प्रदेश में कई सरकारी दफ्तरों के लिए निजी संपत्तियों का उपयोग कर रही है, ऐसे में मंत्रियों के पुराने और नए बंगलों पर व्यय और दफ्तरों का किराया सरकारी खजाने पर बोझ डाल रहा है। पुराने शहर में जब बंगला आवंटित हुआ, तो उस समय भी रंग-रोगन, साज-सज्जा और अतिरिक्त निर्माण के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए है। कुल मिलाकर पुराने बंगले को अपने मनमाफिक संवारा। बमुश्किल साल-डेढ़ साल रह पाए।

इसके बाद नवा रायपुर के आलीशान बंगलों में शिफ्ट हो गए। लेकिन अब भी पुराने बंगलों को अपने नाम पर ही भी तक आवंटन करा कर रखा है। इस संबंध में कांग्रेस ने भी पीएमओ से शिकायत की है। नवा रायपुर में शिफ्ट हो चुके मंत्रियों के पुराने बंगले का शीघ्र विभाग अपने कब्जे में लेगा। कुछ प्रशासकीय प्रक्रिया बाकी है। हम लोग सामान को हटा नहीं पाए हैं। जल्द ही सभी पुराने बंगलों से नेम प्लेट भी हटा दी जाएंगी।-बी.के. भृतपहरी,ईएनसी, पीडब्ल्यूडी

क्या है नियम

आवंटन नीति के अनुसार किसी भी मंत्री को केवल एक आवास (बंगला) दिया जाना है, किंतु वर्तमान में राज्य के मंत्री नवा रायपुर और रायपुर दोनों स्थानों पर बंगलों का उपयोग कर रहे हैं। यह सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 175 का उल्लंघन है, इस पर कैग भी आपत्ति उठा सकता है।

पुराने बंगले की शोभा बढ़ा रही नेम प्लेट

जो मंत्री नवा रायपुर में शिफ्ट हो चुके हैं, उनके पुराने बंगले पर नेम प्लेट और बोर्ड शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बंगले की देखरेख और साफ-सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं।

हर माह चार से पांच लाख खर्च

पुराने बंगले के रखरखाव और तैनात किए गए कर्मचारियों को वेतन देने के नाम पर चार से पांच लाख हर माह खर्च हो रहा है।

ये दफ्तर सरकारी छत के लिए तरस रहे

  • हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, राजेंद्र नगर रायपुर
  • राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड, राजेंद्र नगर
  • क्षेत्रीय विद्युत निरीक्षालय, सुंदर नगर
  • श्रम आयुक्त कार्यालय, सिविल लाइन
  • माप तौल क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुरा
  • औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय हाईजीन लैब श्रम विभाग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 12:30 pm

Published on:

07 Nov 2025 12:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: मंत्रियों के दो-दो बंगले, सरकारी दफ्तरों को नहीं मिल रहे भवन… बढ़ रहा सरकारी खजाने पर बोझ

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

खुले में कचरा फेंकने पर होगी सख्ती! बाजारों में रात में सफाई, महापौर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

खुले में कचरा फेंकने पर होगी सख्ती! बाजारों में रात में सफाई, महापौर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक(photo-patrika)
रायपुर

करोड़ों की लागत से बनी 178 दुकानों को खरीदने में नहीं दिखी लोगों की रुचि, निगम ने फूंक डाले 10 से 12 लाख रुपए…

करोड़ों की लागत से बनी 178 दुकानों को खरीदने में नहीं दिखी लोगों की रुचि, निगम ने फूंक डाले 10 से 12 लाख रुपए...
रायपुर

SIR को लेकर सियासी टकराव! रायपुर में एक लाख फर्जी वोटर होने का BJP का दावा, कांग्रेस का पलटवार

रायपुर

छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, रिक्त पदों की संख्या बढ़ रही…

छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, रिक्त पदों की संख्या बढ़ रही...(photo-patrika)
रायपुर

GST भुगतान में राहत! अब UPI से भी कर सकेंगे TAX जमा, भुगतान प्रक्रिया होगी और भी सरल…

GST भुगतान में राहत! अब UPI से भी कर सकेंगे TAX जमा, भुगतान प्रक्रिया होगी और भी सरल...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.