CG News: अब उपभोक्ताओं को वाट्सऐप पर भेजा जाएगा बिजली बिल, एक क्लिक से होगा भुगतान

CG News: प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब उनके वाट्सऐप नंबर पर बिल भेजा जाएगा। वे इस बिल का पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकेंगे, उसका प्रिंट भी निकाल सकेंगे। इसमें उन्हें एक क्लिक करके बिल भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। यह वाट्सऐप मैसेज छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की आफिसियल वेरीफाइड आईडी से भेजी जाएगी, जिसमें अधिकृत ब्लूटिक लगी रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ऊर्जा सचिव डॉ. रोहित यादव के निर्देश के बाद उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा शुरू की गई है।