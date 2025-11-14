CG News: कहीं खुलेआम लूट… कहीं शराब के लिए करते हैं रंगदारी! शाम होते ही सक्रिय हो जाते हैं बदमाश…

देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 7 नवंबर को रात करीब 12. 10 बजे ढालेंद्र कुमार साहू हाइवा में रेत लेकर पंडरी दुर्गा नगर में निर्माणाधीन भवन में खाली कराने पहुंचा। उसी समय बाइक सवार तीन अज्ञात रास्ते पर युवक खड़े थे। उन्हें हटने के लिए कहा, तो तीनों ने गाली-गलौज करते हुए हाइवा में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद तीन और युवक मौके पर पहुंच गए। इसमें अर्जुन जगत और उसके साथी शामिल थे। ड्राइवर को चाकू दिखाकर पीटा। इसके बाद उससे करीब 5 हजार लूटकर भाग निकले।