CG News: आंबेडकर अस्पताल के शौचालय में महिला ने दिया बच्ची को जन्म, दोनों स्वस्थ

CG News: आंबेडकर अस्पताल में आरंग की महिला ने टॉयलेट में स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। सुबह 8:45 बजे प्रथम बार प्रसव के लिए गर्भवती महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग की ओपीडी में पहुंची थी। ( CG News ) प्रसव पीड़ा को महिला ने मल त्याग की तीव्र आवश्यकता समझा और शौचालय चली गई। इस दौरान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने तत्काल ओपीडी स्टाफ को सूचना दी और इसी बीच उसने शौचालय में ही 2.4 किलोग्राम वज़न की स्वस्थ बालिका को जन्म दिया।