कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी! दो कार्यकारी अध्यक्ष की चर्चा, बदलेंगे जिला अध्यक्ष

पार्टी सूत्रों का कहना है कि कार्यकारी अध्यक्ष के लिए जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आदिवासी है। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और सरगुजा संभाग से किसी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। बताया जाता है कि युवाओं को साधने के लिए संगठन एक युवा को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है। इसके अलावा महिला को भी जिमेदारी दी जा सकती है। फिलहाल कांग्रेस का महिला मोर्चा उतना सक्रिय नजर नहीं आता है।