CG Politics: छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, कहा- धर्म और नफरत की राजनीति में गांधी को बार-बार याद करना चाहिए:

आज की राजनीति पूरी तरह नफरत की राजनीति बन गई है। जब धर्म और नफरत की राजनीति हो रही हो, तब गांधी को बार-बार याद करना चाहिए। 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने के दावे पर कन्हैया कुमार ने कहा, हिंसा किसी भी रूप में सही नहीं है। चाहे कोई भी करे, हिंसा से मनुष्यता को नुकसान पहुंचता है। सरकार दावे करे, यह अच्छी बात है, लेकिन हिंसा जितनी जल्दी खत्म हो, उतना बेहतर है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस बंदूक वादी विचारधारा के खिलाफ है।