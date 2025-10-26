CG Railway Station: रेलवे स्टेशनों पर गूंजे छठ गीत, यात्रियों ने महसूस की लोक संस्कृति की मिठास…

रेलवे स्टेशनों पर एनाउंसमेंट सिस्टम के ज़रिए पारंपरिक छठ गीत बजाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को बिहार और पूर्वांचल की लोकसंस्कृति का सजीव अनुभव मिल रहा है। बिलासपुर, चांपा और रायगढ़ सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर “कांच ही बांस के बहंगिया”, “मंगिला हम वरदान हे गंगा मइया” और “केलवा के पात पर उगेलन सूरुजदेव” जैसे लोकगीतों की गूंज सुनाई दे रही है। यह पहल यात्रियों के बीच खूब सराही जा रही है।