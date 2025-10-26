Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Railway Station: रेलवे स्टेशनों पर गूंजे छठ गीत, यात्रियों ने महसूस की लोक संस्कृति की मिठास…

CG News: छत्तीसगढ़ में इस बार छठ पूजा का उत्सव सिर्फ घाटों पर ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशनों पर भी अपनी अनोखी छटा बिखेर रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 26, 2025

CG Railway Station: रेलवे स्टेशनों पर गूंजे छठ गीत, यात्रियों ने महसूस की लोक संस्कृति की मिठास...(photo-patrka)

CG Railway Station: रेलवे स्टेशनों पर गूंजे छठ गीत, यात्रियों ने महसूस की लोक संस्कृति की मिठास...(photo-patrka)

CG Railway Station: छत्तीसगढ़ में इस बार छठ पूजा का उत्सव सिर्फ घाटों पर ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशनों पर भी अपनी अनोखी छटा बिखेर रहा है। बिलासपुर रेल मंडल की ओर से यात्रियों के लिए की गई इस विशेष पहल ने स्टेशन के माहौल को भक्ति और लोक संस्कृति के रंग में रंग दिया है।

CG Railway Station: छठ महापर्व की आस्था में डूबे छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन

रेलवे स्टेशनों पर एनाउंसमेंट सिस्टम के ज़रिए पारंपरिक छठ गीत बजाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को बिहार और पूर्वांचल की लोकसंस्कृति का सजीव अनुभव मिल रहा है। बिलासपुर, चांपा और रायगढ़ सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर “कांच ही बांस के बहंगिया”, “मंगिला हम वरदान हे गंगा मइया” और “केलवा के पात पर उगेलन सूरुजदेव” जैसे लोकगीतों की गूंज सुनाई दे रही है। यह पहल यात्रियों के बीच खूब सराही जा रही है।

कई यात्री ट्रेन का इंतज़ार करते हुए गीतों की मधुर धुनों में खो जाते हैं कोई वीडियो बनाता है तो कोई मुस्कुराकर झूम उठता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का मकसद है यात्रियों को लोक परंपरा और आस्था से जोड़ना, ताकि वे यात्रा के दौरान भी छठ पूजा की पवित्र भावना का आनंद ले सकें।

आस्था, संगीत और संस्कृति का ये संगम स्टेशन परिसर को कुछ देर के लिए भक्तिमय घाट में बदल देता है — जहां ट्रेन की सीटी के साथ गूंजती है छठ मइया की आराधना की सुरमई लय।

Updated on:

26 Oct 2025 06:42 pm

Published on:

26 Oct 2025 06:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Railway Station: रेलवे स्टेशनों पर गूंजे छठ गीत, यात्रियों ने महसूस की लोक संस्कृति की मिठास…

