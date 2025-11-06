CG Rajyotsav 2025: अनुराग बसु समेत 41 को राज्य अलंकरण सम्मान, उपराष्ट्रपति ने की छत्तीसगढ़ की तारीफ, बोले- भय और हिंसा का स्थान अब विश्वास ने ले लिया

उपराष्ट्रपति ने नक्सलवाद के खतरे को खत्म करने में राज्य की सफलता की सराहना की और इसका श्रेय पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह के दृढ़ नेतृत्व के साथ-साथ राज्य सरकार, सुरक्षा बलों और समुदायों के समर्पित प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में भय और हिंसा का स्थान विकास और विश्वास ने ले लिया है। उन्होंने कहा, शांति से बड़ा कोई विकास नहीं है। मैं इस विचार से जुड़े सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने शास्त्र समर्पित कर मुख्यधारा में शामिल हो।