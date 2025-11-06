Patrika LogoSwitch to English

CG Rajyotsav 2025: अनुराग बसु समेत 41 को राज्य अलंकरण सम्मान, उपराष्ट्रपति ने की छत्तीसगढ़ की तारीफ, बोले- भय और हिंसा का स्थान अब विश्वास ने ले लिया

CG Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्योत्सव के समापन अवसर पर फिल्म निर्देशक अनुराग बसु समेत 41 लोगों को राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 06, 2025

CG Rajyotsav 2025: अनुराग बसु समेत 41 को राज्य अलंकरण सम्मान(photo-patrika)

CG Rajyotsav 2025: अनुराग बसु समेत 41 को राज्य अलंकरण सम्मान(photo-patrika)

CG Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्योत्सव के समापन अवसर पर फिल्म निर्देशक अनुराग बसु समेत 41 लोगों को राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा, इस उत्सव में लोगों ने राज्य की समृद्ध संस्कृति और प्रभावशाली सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की झलक देखी।

उपराष्ट्रपति ने नक्सलवाद के खतरे को खत्म करने में राज्य की सफलता की सराहना की और इसका श्रेय पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह के दृढ़ नेतृत्व के साथ-साथ राज्य सरकार, सुरक्षा बलों और समुदायों के समर्पित प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में भय और हिंसा का स्थान विकास और विश्वास ने ले लिया है। उन्होंने कहा, शांति से बड़ा कोई विकास नहीं है। मैं इस विचार से जुड़े सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि अपने शास्त्र समर्पित कर मुख्यधारा में शामिल हो।

CG Rajyotsav 2025: ‘लखपति दीदी अब करोड़पति बनेंगी’

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन बुधवार को राजनांदगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान महतारी वंदन और नियद नेल्लानार योजना के तहत 69 लाख 15 हजार हितग्राहियों को 647.28 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित की गई। राधाकृष्णन ने कहा कि ‘लखपति दीदी’ शब्द महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा महिलाएं अब रुकेंगी नहीं, लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनेंगी।

उपराष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने राज्य गठन के प्रस्ताव पर संसद में वोट किया था। अब राज्य बिजली उत्पादन में देशभर में अग्रणी है और मुख्यमंत्री साय पीएम मोदी के पांच करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को साकार कर रहे हैं। राधाकृष्णन ने कहा कि राजनांदगांव में एक लाख से अधिक महिलाएं बिहान समूहों से जुड़ी हैं, जो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। उन्होंने इसे मां बम्लेश्वरी की धरती पर महिला नेतृत्व का उदाहरण बताया।

Updated on:

06 Nov 2025 09:06 am

Published on:

06 Nov 2025 09:05 am

