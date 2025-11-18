CG Vyapam: जेब वाली स्वेटर पहनकर नहीं दे सकते एग्जाम.. अगले तीन महीने 8 भर्ती परीक्षाएं, व्यापमं ने जारी किए कड़े निर्देश

व्यापमं की ओर से संभावित परीक्षाओं में नवंबर से फरवरी तक 8 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं, वर्ष 2025 के बचे डेढ़ माह में 5 परीक्षाएं होंगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंडपंप तकनीशियन की परीक्षा 23 नवंबर को, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग की परीक्षा 30 नवंबर, जल संसाधन विभाग में अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर, उच्च न्यायालय के लिए अनुवादक भर्ती परीक्षा 14 दिसंबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के केमिस्ट की परीक्षा 21 दिसंबर को होगी। वहीं, 11 जनवरी 2026 को छग पर्यावरण संरक्षण मंडल के लिए रसायनज्ञ भर्ती परीक्षा, 1 फरवरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा, 8 फरवरी को एनआरडीए की उप अभियंता भर्ती परीक्षा होगी।