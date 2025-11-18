CG Vyapam: जेब वाली स्वेटर पहनकर नहीं दे सकते एग्जाम.. अगले तीन महीने 8 भर्ती परीक्षाएं, व्यापमं ने जारी किए कड़े निर्देश

प्रतिकात्मक फोटो
CG Vyapam: सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं को जेब वाली स्वेटर पहनना महंगा पड़ सकता है। ऐसी स्वेटर उनके सपने को तोड़ सकती है। ( CG News ) दरअसल में व्यापमं ने सर्दियों के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को बिना जेब वाले गरम कपड़े पहनने पर ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा।
इसका सीधा मतलब है कि ऐसे जैकेट और डिजाइनर स्वेटर जिनमें जेब होंगी उन्हें नजरअंदाज करना पड़ेगा। नवंबर का आधा महीना बीत चुका है और बाकी बची तारीखों से फरवरी 2026 तक व्यापमं 8 परीक्षाएं आयोजित करने वाला है। सुरक्षा जांच के समय अभ्यर्थियों को स्वेटर उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच करानी होगी। हालांकि इसमें थोड़ी छूट दी गई है। स्वेटर के लिए हल्के रंग एवं आधे बांह का बंधन नहीं होगा। यानी परीक्षार्थी को केवल स्वेटर में पॉकेट का ही ध्यान देना होगा।
व्यापमं की ओर से संभावित परीक्षाओं में नवंबर से फरवरी तक 8 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं, वर्ष 2025 के बचे डेढ़ माह में 5 परीक्षाएं होंगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंडपंप तकनीशियन की परीक्षा 23 नवंबर को, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग की परीक्षा 30 नवंबर, जल संसाधन विभाग में अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर, उच्च न्यायालय के लिए अनुवादक भर्ती परीक्षा 14 दिसंबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के केमिस्ट की परीक्षा 21 दिसंबर को होगी। वहीं, 11 जनवरी 2026 को छग पर्यावरण संरक्षण मंडल के लिए रसायनज्ञ भर्ती परीक्षा, 1 फरवरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा, 8 फरवरी को एनआरडीए की उप अभियंता भर्ती परीक्षा होगी।
परीक्षार्थी कम से कम 2 घंटा पूर्व पहुंचें ताकि उनका फिस्किंग एवं पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके।
परीक्षा से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें।
हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आएं। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े न पहनें।
धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। इन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा तभी प्रवेश की अनुमति होगी।
फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें।
कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है।
परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की डिवाइस, इलेक्ट्रानिक उपकरण, घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना वर्जित है।
