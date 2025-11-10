Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Vyapam: परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलने पर गेट से कूदी युवती, मची खलबली

CG Vyapam: व्यापमं की ओर से आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा में उस वक्त खलबली मच गई जब एक युवती गेट से कूद गई। अभ्यर्थी ने परीक्षा में शामिल न होने पर काफी उत्पात मचाया...

Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 10, 2025

CG Vyapam exam

केंद्र से परीक्षा देकर निकलते परीक्षार्थी। ( Photo - Patrika )

CG Vyapam Exam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने रविवार को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया। जिले में 9 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। इसमें 2488 परीक्षार्थियों में से 1837 यानी 73.83 प्रतिशत परीक्षार्थी उपस्थित रहे। ( CG News) देर से पहुंचने के कारण काफी सारे अभ्यर्थी परीक्षा भी नहीं दे पाए। राजधानी के पं. जेएन पांडेय स्कूल में एक महिला अभ्यर्थी ने परीक्षा में शामिल न होने पर काफी उत्पात मचाया।

CG Vyapam Exam: देर तक मचाया हंगामा

महिला अभ्यर्थी गेट बंद होने के पांच मिनट बाद सेंटर पहुंची थी। गेट बंद होने पर उसने काफी देर तक हंगामा मचाया। जब गेट नहीं खोला गया तो वो गेट से कूद कर स्कूल कैंपस तक पहुंच गई और स्कूल के अंदर के गेट से भी जब उसे एंट्री नहीं मिली तो हंगामा करती रही। परीक्षा ड्यूटी पर लगे एक कर्मचारी ने बताया कि समय पर ही गेट बंद कर दिया गया। जब महिला अभ्यर्थी ने बात नहीं मानी तो हमने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर दिया, लेकिन पुलिस आने से पहले ही युवती गेट से कूद कर वापस चली गई। पेपर में स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछे गए।

सवाल हल करने में लगा समय

धलेश्वरी ने बताया कि बताया कि पेपर अच्छा था लेकिन प्रश्न हल करने में काफी समय लगा। वहीं योगिता ने बताया, पेपर आसान था, लेकिन सवालों के कारण समय नहीं बच पाया। प्रमिला ने कहा कि पेपर लेंदी रहा। मल्टीपल आंसर होने के कारण सवाल हल करने में समय लगा। वैसे पेपर अच्छा आया था।

समय पर नहीं पहुंचे अभ्यर्थी

एक कर्मचारी ने बताया कि काफी समय से अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन के जरिए बताया जा रहा है कि समय का ध्यान रखें उसके बाद भी काफी सारे अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुंचे और पेपर नहीं दे पाए। वहीं कई अभ्यर्थी ऐसे भी आए जिन्होंने बाहर से व्हाइट टीशर्ट खरीदी और पहनकर एग्जाम देने पहुंचे। जबकि नोटिफिकेशन पेपर प्रवेश से संबंधित सभी बातें बताई जाती है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Vyapam: परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलने पर गेट से कूदी युवती, मची खलबली

