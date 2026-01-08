CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड! रायपुर में सीजन का सबसे कम तापमान, IMD का अलर्ट जारी…

प्रदेश में ठंड का सबसे ज्यादा असर अम्बिकापुर में देखने को मिला, जहां न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रहा। अन्य प्रमुख स्थानों पर भी पारा काफी नीचे दर्ज किया गया- पेंड्रारोड में 7.6 डिग्री, दुर्ग में 8.0 डिग्री, जगदलपुर में 8.4 डिग्री और माना एयरपोर्ट क्षेत्र में 6.6 डिग्री सेल्सियस। सरगुजा, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में एक-दो स्थानों पर शीतलहर का असर स्पष्ट रूप से नजर आया, जिससे ठंड और ज्यादा महसूस की गई।