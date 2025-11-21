CGPSC-2024 का परिणाम देर रात जारी, इस बार टॉप-10 में लड़कों ने मारी बाजी, यहां देखें Result…

CGPSC 2024 का रिजल्ट जारी (Photo Patrika)
CGPSC Result 2024: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने गुरुवार रात को राज्य सेवा परीक्षा-2024 के परिणाम जारी कर दिए। इस बार टॉप-10 में लड़कों ने बाजी मारी है। इस सूची में दो लड़कियां भी शामिल हैं। 773 अंक हासिल करके देवेश कुमार साहू अव्वल रहे।
ऐसे ही स्वप्निल वर्मा ने 769.5, यशवंत कुमार देवांगन ने 769, पोलेश्वर साहू ने 767, पारस शर्मा ने 758, शताक्षी पाण्डेय ने 756.5, अंकुश बनर्जी ने 756, सृष्टि गुप्ता ने 755.5, प्रशांत वर्मा ने 755.5, सागर वर्मा ने 745.5 स्कोर हासिल किए है। आयोग ने 17 सेवाओं के 246 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था।
26 से 29 जून तक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें कुल 3737 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद साक्षात्कार लिया गया जो कि 10 नवंबर से 20 नवंबर तक चला। इसके बाद देर रात आयोग ने सफल अभ्यर्थियों के नाम घोषित कर दिए।
डिप्टी कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, छग राज्य वित्त सेवा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संचालक (वित्त विभाग), सहायक संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग), सहायक संचालक (समाज कल्याण विभाग), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग), बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग), छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी (वित्त एवं योजना विभाग), नायब तहसीलदार, राज्य कर निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, उप पंजीयक, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक (गृह जेल विभाग)।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर तैयार की गई क्रमबद्ध मेरिट सूची है। आयोग के अनुसार अब अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए अग्रमान्यता पत्रक और मेरिट क्रम के आधार पर पदों के आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम चयन सूची अलग से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी विस्तृत समेकित मेरिट सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in परदेख सकते हैं।
