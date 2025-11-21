CGPSC-2024 का परिणाम देर रात जारी, इस बार टॉप-10 में लड़कों ने मारी बाजी, यहां देखें Result…

डिप्टी कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, छग राज्य वित्त सेवा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संचालक (वित्त विभाग), सहायक संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सहायक संचालक/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग), सहायक संचालक (समाज कल्याण विभाग), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग), बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग), छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी (वित्त एवं योजना विभाग), नायब तहसीलदार, राज्य कर निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, उप पंजीयक, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक (गृह जेल विभाग)।