CGPSC Scam: 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, टामन सोनवानी के बेटे-भतीजे, कारोबारी के बेटे-बहू, देखें

CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद जमानत दे दी। इनमें टामन सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, बजरंग इस्पात के डायरेक्टर के पुत्र, शशांक गोयल और भूमिका कटियार शामिल हैं। ( CG News ) इस मामले में आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और शशांक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की।