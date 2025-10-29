Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CGPSC Scam: 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, टामन सोनवानी के बेटे-भतीजे, कारोबारी के बेटे-बहू, देखें

CGPSC Scam: सुप्रीम कोर्ट से CGPSC घोटाले के 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। इनमें साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, शशांक गोयल और भूमिका कटियार शामिल है..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 29, 2025

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (फोटो- एएनआई)

CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद जमानत दे दी। इनमें टामन सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, बजरंग इस्पात के डायरेक्टर के पुत्र, शशांक गोयल और भूमिका कटियार शामिल हैं। ( CG News ) इस मामले में आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और शशांक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की।

CGPSC Scam: 171 पदों पर हुए भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप

सीजीपीएससी की ओर से भर्ती के लिए 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में 171 पदों के लिए 2,565 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। 26 से 29 मई 2022 को मुख्य परीक्षा में 509 उम्मीदवार सफल रहे। साक्षात्कार के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की गई थी।

भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप

भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एक और एफआइआर दर्ज की गई थी। वर्तमान विष्णु देव साय सरकार के अनुरोध पर इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 01:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC Scam: 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, टामन सोनवानी के बेटे-भतीजे, कारोबारी के बेटे-बहू, देखें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Public Holiday: 1 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज

Public Holiday in chhattisgarh
रायपुर

पढ़ाना छोड़ राज्योत्सव में ड्यूटी देंगे 200 से ज्यादा शिक्षक, 1,426 स्कूल होंगे प्रभावित

cg rajyotsava news
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 4708 शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया… CM साय ने की थी घोषणा

4708 शिक्षकों की भर्ती (फोटो- पत्रिका)
रायपुर

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन, अक्टूबर 2023 के पूर्व जन्मे बच्चों के लिए कोई बाध्यता नहीं..

CG birth certificate online
रायपुर

CG Weather: साइक्लोन मोंथा का असर, आज प्रदेश में होगी अतिबारिश, किसानों की चिंता बढ़ी

CG Weather: साइक्लोन मोंथा का असर, आज प्रदेश में होगी अतिबारिश, किसानों की चिंता बढ़ी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.