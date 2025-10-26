Chaitanya Baghel: पूर्व सीएम बघेल के बेटे चैतन्य को बेल या जेल.. जमानत पर कल होगी सुनवाई

पूर्व सीएम बघेल के बेटे चैतन्य को बेल या जेल.. जमानत पर कल होगी सुनवाई ( File Photo - Patrika )
Chaitanya Baghel: शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व सीएम के पुत्र चैतन्य बघेल की जमानत पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। ईडी के विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। ( CG News ) बचाव पक्ष ने जमानत आवेदन में बताया है कि शराब घोटाले के फरार आरोपी लक्ष्मीनारायण बंसल के बयान के आधार पर चैतन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई। जबकि उनके पक्षकार का शराब घोेटाले और मनी लांड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि शराब घोटाले के तहत अवैध वसूली की रकम चैतन्य के पास पहुंचती थी। वह करीब 1000 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन का मुख्य आरोपी है। जांच के दौरान इसके इनपुट मिलने पर ही 18 जुलाई 2025 को छापेमारी के बाद चैतन्य को गिरफ्तार किया गया है।
छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2900 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य के खिलाफ विशेष न्यायालय में 5091 पन्नों का चालान पेश किया है। इसमें 91 पेज की समरी में बताया गया है कि किस तरह से शराब घोटाले से अर्जित रकम को कारोबार में निवेश किया गया। यह रकम विभिन्न माध्यमों से चैतन्य तक पहुंचती थी। इसे अपने करीबी लोगों के जरिए भी खपाया गया था। पेश किए गए चालान में चैतन्य की भूमिका के संबंध में बताया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3200 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया। इसके बाद 22 जुलाई तक पूछताछ करने रिमांड पर लिया है। वहीं पूछताछ और जांच के बाद रिमांड बढ़ती गई। अब 4 महीने होने वाला है। पूर्व सीएम के बेटे जेल में बंद है। इधर भूपेश बघेल ने बेटे की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन बेटे को जमानत नहीं मिली है।
चैतन्य पर लगे ये आरोप
शराब घोटाले से अर्जित अवैध वसूली की राशि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (पीओसी) का हिस्सा मिला था। (ED Raid) ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि अपराध से अर्जित नकदी को चैतन्य ने अपने रियल एस्टेट फर्मों में खपाने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदारों को नकद भुगतान, बैंक प्रविष्टियों के माध्यम से किया।
