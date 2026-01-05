कांग्रेस में जल्द होगी नियुक्तियां… मंडल, ब्लॉक और वार्डों में अध्यक्षों के चयन प्रक्रिया हुई तेज!

Congress (फोटो-सोशल मीडिया)
Chhattisgarh Congress: कांग्रेस अब चुनावी मोड पर आने से पहले से मंडल, ब्लॉक और वार्डों में अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। इसके बाद ही चुनावी मोड को वार्ड स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस सृजन अभियान के तहत वार्डों में कांग्रेस के जिला स्तर के वरिष्ठ नेता कांग्रेसियों की बैठक लेकर एक राय बनाकर वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। फिलहाल कांग्रेस की जिला कमेटियों में मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। संभवत: जनवरी के आखिरी सप्ताह तक मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति सभी जिलों में पूरी हो जाएगी।
सूत्रों के अनुसार मंडल और ब्लॉक अध्यक्ष बनने के लिए जिन लोगों ने दावेदारी ठोंकी है। वे लोग लगातार वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। वहीं कई पुराने मंडल और ब्लॉक अध्यक्ष भी दोबारा कुर्सी पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन संगठन स्तर पर स्क्रीनिंग प्रक्रिया अपनाकर चुनावी दृष्टि से पद पर नियुक्ति करने का प्लान बनाया गया है।
बताया जाता है कि फिलहाल सभी जिला अध्यक्षों को गुटबाजी में बंटे कार्यकर्ताओं और पूर्व पदाधिकारियों को एकजुट करने का लक्ष्य प्रदेश संगठन ने दिया है। ताकि आगामी गतिविधियों और कार्यक्रमों को एकजुट होकर सफल बनाया जा सके।
कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया सेल को हमेशा एक्टिव रहने को कहा है, ताकि भाजपा द्वारा चलाए जाने वाले नैरेटिव के खिलाफ मुहिम चलाकर नैरेटिव को अपने पक्ष में करें। भाजपा के हर झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने को कहा गया है। प्रवक्ताओं के बयानों का पलटवार तीखे और तर्क के साथ मजबूती से सोशल मीडिया पर प्रसारित करने को भी कहा गया है, ताकि भाजपा द्वारा मुद्दों को विषयांतर करने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके और मुद्दों पर ही उलझकर रह जाए।
कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब जिले की कार्यकारिणी बनाने की भी तैयारी चल रही है। जिला कार्यकारिणी में महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दावेदारी का दौर चल रहा है। हर कोई अपने-अपने स्तर पर वरिष्ठ नेताओं से जुगाड़ भी लगा रहे हैं, ताकि जिला कार्यकारिणी में स्थान मिल सके।
