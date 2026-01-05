कांग्रेस में जल्द होगी नियुक्तियां… मंडल, ब्लॉक और वार्डों में अध्यक्षों के चयन प्रक्रिया हुई तेज!

Chhattisgarh Congress: कांग्रेस अब चुनावी मोड पर आने से पहले से मंडल, ब्लॉक और वार्डों में अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। इसके बाद ही चुनावी मोड को वार्ड स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस सृजन अभियान के तहत वार्डों में कांग्रेस के जिला स्तर के वरिष्ठ नेता कांग्रेसियों की बैठक लेकर एक राय बनाकर वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। फिलहाल कांग्रेस की जिला कमेटियों में मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। संभवत: जनवरी के आखिरी सप्ताह तक मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति सभी जिलों में पूरी हो जाएगी।