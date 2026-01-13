13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

पोस्टमार्टम और चोरी की रिपोर्ट के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं! जल्द शुरू होने वाली है नई व्यवस्था

Chhattisgarh News: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रणाली पर काम चल रहा है। इसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) 2.0 के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 13, 2026

postmartam report,

पोस्टमार्टम और चोरी रिपोर्ट डाउनलोड करने की मिलेगी सुविधा ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh News: पोस्टमार्टम के बाद की रिपोर्ट एवं चोरी हुए वाहनों की नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट के लिए अब पीड़ित पक्षों को चक्कर नहीं काटने होंगे। ( CG News ) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रणाली पर काम चल रहा है। इसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) 2.0 के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा।

Chhattisgarh News: गृह मंत्रालय ने पुष्टि की

दरअसल, लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अग्रवाल ने सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए पुलिस रिपोर्ट के डिजिटाइजेशन और ऑटो-डिलीवरी के संबंध में यह बात रखी थी। एक औपचारिक जवाब में, गृह मंत्रालय ने पुष्टि की कि अब सीसीटीएनएस 2.0 में पोस्टमार्टम और चोरी की रिपोर्ट डाउनलोड करने की सुविधा को जोड़ा जा रहा है।

नए फीचर्स पर चर्चा

यह अपग्रेडेड सिस्टम, जिसे अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेवलप कर रहा है। इसमें नागरिकों को पुलिस स्टेशन जाए बिना ऑनलाइन कानूनी रूप से मान्य, ई-साइन वाली रिपोर्ट एक्सेस करने की सुविधा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन नए फीचर्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के साथ उचित सलाह-मशविरा किया जाएगा।

लोगों को होगी सुविधा

अभी, नौ ज़रूरी नागरिक सेवाएं, जिनमें एफआईआर की कॉपी और शिकायत की स्थिति ट्रैक करना शामिल है। पहले से ही राज्य पुलिस सिटिज़न पोर्टल के जरिए दी जा रही हैं। सीसीटीएनएस 2.0 में प्रस्तावित बदलाव इस डिजिटल दायरे को बढ़ाएगा, जिसके लिए पूरे भारत में हजारों परिवारों को एक जैसी पहुंच और तेज़ी से कानूनी निपटारे सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर सहयोग की जरूरत होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 04:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / पोस्टमार्टम और चोरी की रिपोर्ट के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं! जल्द शुरू होने वाली है नई व्यवस्था

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

​​Soumya Chaurasia: सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका! हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (photo source- Patrika)
रायपुर

Pre-Board Exam: प्री-बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट, DEO ने जारी की फाइनल डेट, जानें पूरा शेड्यूल…

प्री-बोर्ड परीक्षाएं 19 से 24 जनवरी तक (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर में मिली नई नगरी, 2606 ताम्र सिक्कों की मुद्रा निधि और बहुत कुछ...

रायपुर में मिली नई नगरी, 2606 ताम्र सिक्कों की मुद्रा निधि और बहुत कुछ... ये खोज बदल देगी छत्तीसगढ़ के इतिहास की दिशा(photo-patrika)
खास खबर

आयुष्मान योजना में 2100 करोड़ का भुगतान अटका

रायपुर

RCB के 2 IPL मुकाबले रायपुर में! होम ग्राउंड बदलने की तैयारी

RCB के 2 IPL मुकाबले रायपुर में! होम ग्राउंड बदलने की तैयारी, चिन्नास्वामी में नहीं होगा कोई मैच...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.