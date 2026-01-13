पोस्टमार्टम और चोरी की रिपोर्ट के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं! जल्द शुरू होने वाली है नई व्यवस्था

Chhattisgarh News: पोस्टमार्टम के बाद की रिपोर्ट एवं चोरी हुए वाहनों की नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट के लिए अब पीड़ित पक्षों को चक्कर नहीं काटने होंगे। ( CG News ) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रणाली पर काम चल रहा है। इसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) 2.0 के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा।