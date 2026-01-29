कराते के राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ का परचम, खिलाड़ियों ने जीते 8 स्वर्ण समेत 14 पदक

8 वर्ष से कम व्यक्तिगत काता में तुविक्ष विजय सिंह वैद और भविष्य श्रीगंगे ने 25 वर्ष से अधिक काता में स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रीय प्रतियोगिता रायपुर के वरिष्ठ प्रशिक्षक व छत्तीसगढ़ कराते संघ के सचिव अजय साहू सम्मानित किया गया। प्रदेश के मो. नियाज व पूर्वी साहू ने राष्ट्रीय स्पर्धा में रेफरी की भूमिका निभाई। पदक विजेता खिलाडिय़ों के रायपुर वापसी पर छत्तीसगढ़ कराते संघ के अध्यक्ष विजय अग्रवाल समेत समस्त पदाधिकारियों को फूल माला पहना स्वागत किया और बधाई दी।