वोट चोरी बयान पर गरमाई सियासत, CM सलाहकार का आरोप– कांग्रेस सोशल मीडिया आतंकी हैंडलर्स से भी ज्यादा खतरनाक

Chhattisgarh Politics: केवल राजनीतिक आकांक्षा से तो ऐसे पोस्ट लगातार नहीं किए जा सकते। कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। देश को हर तरह से अस्थिर करने, बहुसंख्यक जनता को उकसाकर कुछ ‘बड़ा’ करने का षड्यंत्र है शायद। ये चाह रहे हैं कि अत्यधिक सहिष्णु हिंदू अपनी सहिष्णुता छोड़ दें। अंत में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने लिखा है कि बहुत ही शातिर और खतरनाक लोग हैं ये, किसी भी आतंकी संगठन से अधिक खतरनाक। कोई राजनीतिक दल तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता।