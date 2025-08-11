11 अगस्त 2025,

सोमवार

रायपुर

वोट चोरी बयान पर गरमाई सियासत, CM सलाहकार का आरोप– कांग्रेस सोशल मीडिया आतंकी हैंडलर्स से भी ज्यादा खतरनाक

Chhattisgarh Politics: देश को हर तरह से अस्थिर करने, बहुसंख्यक जनता को उकसाकर कुछ ‘बड़ा’ करने का षड्यंत्र है शायद। ये चाह रहे हैं कि अत्यधिक सहिष्णु हिंदू अपनी सहिष्णुता छोड़ दें।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 11, 2025

Chhattisgarh Politics: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट कर भाजपा और इलेक्शन कमीशन के बीच वोट चोरी का गठबंधन बताया है। इस तरह की टिप्पणी पर आपत्ति करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडलर्स अब किसी आतंकी हैंडलर्स से ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं।

Chhattisgarh Politics: राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गई

उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्वीट को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा- कांग्रेस अब कोई मामूली विषय या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गई है। इसके सोशल मीडिया हैंडलर्स अब किसी भी आतंकी हैंडलर्स से अधिक खतरनाक होते जा रहे हैं।

किसी न किसी बहाने भारतीय त्योहारों का उपहास करना, सनातन को नीचा दिखाना, कभी कैंसर तो एड्स आदि कहना इनकी सोची-समझी साजिश है। झा ने कहा कि अब एनआईए या अन्य सक्षम एजेंसियों को पड़ताल करना होगा कि आखिर कौन लोग हैं जो आज कांग्रेस का सोशल मीडिया चला रहे हैं।

अत्यधिक सहिष्णु हिंदू अपनी सहिष्णुता छोड़ दें…

Chhattisgarh Politics: केवल राजनीतिक आकांक्षा से तो ऐसे पोस्ट लगातार नहीं किए जा सकते। कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। देश को हर तरह से अस्थिर करने, बहुसंख्यक जनता को उकसाकर कुछ ‘बड़ा’ करने का षड्यंत्र है शायद। ये चाह रहे हैं कि अत्यधिक सहिष्णु हिंदू अपनी सहिष्णुता छोड़ दें। अंत में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने लिखा है कि बहुत ही शातिर और खतरनाक लोग हैं ये, किसी भी आतंकी संगठन से अधिक खतरनाक। कोई राजनीतिक दल तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता।

Updated on:

11 Aug 2025 12:05 pm

Published on:

11 Aug 2025 12:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / वोट चोरी बयान पर गरमाई सियासत, CM सलाहकार का आरोप– कांग्रेस सोशल मीडिया आतंकी हैंडलर्स से भी ज्यादा खतरनाक

