Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच में मुंबई के खिलाफ छत्तीसगढ़ के 6 विकेट पर 175 रन

तीसरे दिन भी बारिश ने मैच में खलल डाला। इस वजह से दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया गया। स्टंप्स के समय छत्तीसगढ़ का स्कोर 60.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। शशांक सिंह 20 रन और आदित्य सरवटे 3 रन बनाकर क्रीज पर थे। छत्तीसगढ़ अभी मुंबई से 240 रन पीछे है। मुंबई के गेंदबाज हिमांशु सिंह, शम्स मुलानी और मुशीर खान ने 2-2 विकेट चटकाए। मंगलवार को मैच का अंतिम दिन है।