रायपुर

Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच में मुंबई के खिलाफ छत्तीसगढ़ के 6 विकेट पर 175 रन

Cricket Match: वर्षा बाधित मैच में मुंबई की पकड़ मजबूत, मुंबई ने पहली पारी में बनाए हैं 416 रन, छत्तीसगढ़ के खिलाफ 240 रनों की बढ़त

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 28, 2025

Ranji Trophy: बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी के ग्रुप डी में दूसरे मैच में मेजबान मुंबई की टीम ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए। छत्तीसगढ़ के गेंदबाज आदित्य सरवटे ने 5 विकेट झटके।

मुंबई के बीकेसी मैदान में खेले जा रहे मुकाबले के तीसरे दिन सोमवार को छत्तीसगढ़ ने अपनी पहली पारी में ओपनिंग जोड़ी आयुष पांडे (50 रन) और शशांक चंद्राकर (43 रन) की बदौलत शानदार शुरुआत की। वहीं आशुतोष सिंह ने 34 रन बनाए। छत्तीसगढ़ के कप्तान अमनदीप खरे मात्र 1 रन बना सके। इसके बाद नियमित अंतराल में विकेट गिरते चले गए।

तीसरे दिन भी बारिश ने मैच में खलल डाला। इस वजह से दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया गया। स्टंप्स के समय छत्तीसगढ़ का स्कोर 60.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। शशांक सिंह 20 रन और आदित्य सरवटे 3 रन बनाकर क्रीज पर थे। छत्तीसगढ़ अभी मुंबई से 240 रन पीछे है। मुंबई के गेंदबाज हिमांशु सिंह, शम्स मुलानी और मुशीर खान ने 2-2 विकेट चटकाए। मंगलवार को मैच का अंतिम दिन है।

