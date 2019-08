बंगाल की खाड़ी में बना तगड़ा सिस्टम, अगले तीन- चार दिनों के भीतर इन जगहों में होगी बारिश

रायपुर। अगस्त महीने में एक के बाद एक यह छठा निम्न दबाव का सिस्टम (heavy rain system) बना है। इसके चलते मध्य भारत (Weather in Mid India) में एक बार फिर से मानसून (mansoon) के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम भी पिछले सिस्टमों के रास्ते ही जाएगा। यह पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा में जाएगा और प्रभाव अगले 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिलेगा। हालांकि यह सिस्टम बहुत अधिक प्रभावी नहीं होगा।

पिछले सिस्टमों से अलग इस निम्न दबाव के कारण अधिकांश भागों में मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश (Heavy rain ) होगी। अभी यह पश्चिम बंगाल (west bangal) और ओड़ीशा (odisha) के पास है इसलिए शुरुआत में इन्हीं भागों को प्रभावित करेगा। वर्तमान में इन राज्यों पर काफी बादल दिखाई दे रहे हैं और बारिश भी शुरू हो गई। हालांकि बारिश की तीव्रता अलग-अलग है।

हत्यारे पति को जज ने देखत ही सुनाया उम्र कैद की सजा, घटना पढ़ रह जाएंगे हैरान

उम्मीद है कि राज्यों के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश आज तक जारी रहेगी। इसका असर छत्तीसगढ़ (chhattisgarh weather alart) और मध्य प्रदेश (Madhyapradesh) पर भी दिखने लगा है। आंशिक बादल आने लगे हैं और कुछ स्थानों पर बारिश में हो रही है।जैसे-जैसे यह सिस्टम पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी बारिश होगी। इस सिस्टम के राजस्थान (rajasthan weather) तक जाने की संभावना है। इसके चलते पूर्वी राजस्थान और उत्तरी गुजरात तक में बारिश के आसार हैं।

ओड़ीशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात (Gujrat mansoon) और राजस्थान के कुछ हिस्सों को यह सिस्टम सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। इन राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों पर मानसून वर्षा देखने को मिलेगी। इस निम्न दबाव का असर दिल्ली और एनसीआर में भी दिखेगा। यहाँ 30 अगस्त को बारिश होने की संभावना है।

Video: पाकिस्तान के प्रधानमंन्त्री इमरान खान के इस बयान पर भड़के मुस्लिम समाज, निकाला जनाजा

एक तरफ यह निम्न दबाव आगे पश्चिमी दिशा में बढ़ता रहेगा तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी (Bay of bangal) में एक नया चक्रवाती हवाओं (cyclone in bay of bangal) का क्षेत्र विकसित होगा।बंगाल की खाड़ी और अंडमान और निकोबार (Andaman and Nicobar weather) द्वीप समूह के साथ। मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी गई है। अभी तक प्रदेश के कोंडागांव ,दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर (bastar) और बीजापुर में सबसे अधिक बारिश (heavy rain) हुई है। सबसे कम बारिश दुर्ग, बालोद, रायपुर तथा सरगुजा जिले में हुई है।

Click & Read More Chhattisgarh news.