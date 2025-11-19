Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh Weather: मौसम में बड़ा बदलाव, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, देखें अपडेट

Chhattisgarh Weather: उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवा में कमी आने के कारण मौसम में बदलाव हुआ है। वहीं अगले 4 दिनों में पारा 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार है...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 19, 2025

Chhattisgarh Weather news

मौसम भविष्यवाणी ( File Photo Patrika )

Chhattisgarh Weather: मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ है। आज से ठंड में राहत के आसार है। हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर की संभावना हैं। ( CG News ) वहीं मध्य और दक्षिण में अगले 4 दिनों में 2-4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी के संकेत है। दरअसल उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवा में कमी आने के कारण मौसम में बदलाव हुआ है।

Chhattisgarh Weather: रायपुर में ​ठंड कम

राजधानी रायपुर में बुधवार को अन्य दिनों के मुकाबले ठंड का असर कम रहा। इधर दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग में भी शीतलहर जैसी स्थिति समाप्त हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगले 3-4 दिनों में दिन और रात का तापमान दो से चार डिग्री तक बढ़ सकते हैं।

तीन साल का रिकॉर्ड टूटा

नवंबर में अच्छी ठंड पड़ रही है। यही स्थिति प्रदेश के बाकी जिलों की भी है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा से पूरा प्रदेश सर्द हो गया है। अच्छी ठंड तो पड़ रही है, लेकिन राजधानी में तीन साल का रेकॉर्ड टूटा है। अंबिकापुर में जरूर ठंड ने लंबे समय का रेकॉर्ड तोड़ दिया है। मध्य व उत्तर छत्तीसगढ़ में अच्छी ठंड पड़ रही है।

हालांकि बस्तर संभाग में इस पखवाड़े में खास ठंड नहीं पड़ी है। अभी ठंड के लिए दिसंबर बाकी है। प्रदेश में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ने का ट्रेंड रहा है। इस साल भी अच्छी खासी सर्द रातें गुजरने की संभावना हैं। पारा लुढ़कने के बाद लोगों को अच्छी ठंड का अहसास होगा।

दो दर्जन जगहों पर जलाया अलाव

ठंड बढ़ने पर नगर निगम द्वारा शहर में 2 दर्जन से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाना शुरू कर दिया है। यह कवायद लोगों को ठंड से बचाने के लिए की जा रही है। महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नरों द्वारा महादेवघाट रायपुरा और महोबा बाजार, चंगोरा भाठा बाजार, ब्रम्हदेईपारा खमतराई, जयस्तम्भ चौक के पास, डंगनिया पानी टंकी स्कूल के पास, शंकर नगर चौपाटी, तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव, अंतर राज्यीय बस स्टैण्ड भाठागांव, जोन 9 कार्यालय परिसर के पास मोवा और अन्य विभिन्न मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मंगलवार को लोग हाथ सेंकते नजर आए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 05:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Weather: मौसम में बड़ा बदलाव, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, देखें अपडेट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CM की घोषणा से 42 लाख परिवारों को राहत, कांग्रेस फिर भी आंदोलन पर अड़ी, जानें क्या है मांग?

नई बिजली राहत योजना से सियासी टकराव बढ़ा (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
रायपुर

शहर के 5 लाख लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर.. यहां बनेगा नया फ्लाईओवर ब्रिज

CG News, cg hindi news today
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार DG/IGP कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी 28 नवंबर को पहुंचेंगे रायपुर

छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी DG/IGP कॉन्फ्रेंस (photo source- Patrika)
रायपुर

Raipur News: 30 साल के लिए लीज पर दिया 140 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम, सरकार को होगा करोड़ों रुपए का लाभ

Raipur News: 30 साल के लिए लीज पर दिया 140 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम, सरकार को होगा करोड़ों रुपए का लाभ
रायपुर

CG National Awards: छत्तीसगढ़ को मिले तीन अवार्ड, राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति के हाथों हुए सम्मानित

CG National Awards: छत्तीसगढ़ को मिले तीन अवार्ड, राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति के हाथों हुए सम्मानित
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.