Chhattisgarh Weather: मौसम में बड़ा बदलाव, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, देखें अपडेट

मौसम भविष्यवाणी ( File Photo Patrika )
Chhattisgarh Weather: मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ है। आज से ठंड में राहत के आसार है। हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर की संभावना हैं। ( CG News ) वहीं मध्य और दक्षिण में अगले 4 दिनों में 2-4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी के संकेत है। दरअसल उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवा में कमी आने के कारण मौसम में बदलाव हुआ है।
राजधानी रायपुर में बुधवार को अन्य दिनों के मुकाबले ठंड का असर कम रहा। इधर दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभाग में भी शीतलहर जैसी स्थिति समाप्त हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगले 3-4 दिनों में दिन और रात का तापमान दो से चार डिग्री तक बढ़ सकते हैं।
नवंबर में अच्छी ठंड पड़ रही है। यही स्थिति प्रदेश के बाकी जिलों की भी है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा से पूरा प्रदेश सर्द हो गया है। अच्छी ठंड तो पड़ रही है, लेकिन राजधानी में तीन साल का रेकॉर्ड टूटा है। अंबिकापुर में जरूर ठंड ने लंबे समय का रेकॉर्ड तोड़ दिया है। मध्य व उत्तर छत्तीसगढ़ में अच्छी ठंड पड़ रही है।
हालांकि बस्तर संभाग में इस पखवाड़े में खास ठंड नहीं पड़ी है। अभी ठंड के लिए दिसंबर बाकी है। प्रदेश में दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ने का ट्रेंड रहा है। इस साल भी अच्छी खासी सर्द रातें गुजरने की संभावना हैं। पारा लुढ़कने के बाद लोगों को अच्छी ठंड का अहसास होगा।
ठंड बढ़ने पर नगर निगम द्वारा शहर में 2 दर्जन से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाना शुरू कर दिया है। यह कवायद लोगों को ठंड से बचाने के लिए की जा रही है। महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नरों द्वारा महादेवघाट रायपुरा और महोबा बाजार, चंगोरा भाठा बाजार, ब्रम्हदेईपारा खमतराई, जयस्तम्भ चौक के पास, डंगनिया पानी टंकी स्कूल के पास, शंकर नगर चौपाटी, तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव, अंतर राज्यीय बस स्टैण्ड भाठागांव, जोन 9 कार्यालय परिसर के पास मोवा और अन्य विभिन्न मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मंगलवार को लोग हाथ सेंकते नजर आए।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग