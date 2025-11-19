Chhattisgarh Weather: मौसम में बड़ा बदलाव, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, देखें अपडेट

ठंड बढ़ने पर नगर निगम द्वारा शहर में 2 दर्जन से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाना शुरू कर दिया है। यह कवायद लोगों को ठंड से बचाने के लिए की जा रही है। महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नरों द्वारा महादेवघाट रायपुरा और महोबा बाजार, चंगोरा भाठा बाजार, ब्रम्हदेईपारा खमतराई, जयस्तम्भ चौक के पास, डंगनिया पानी टंकी स्कूल के पास, शंकर नगर चौपाटी, तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव, अंतर राज्यीय बस स्टैण्ड भाठागांव, जोन 9 कार्यालय परिसर के पास मोवा और अन्य विभिन्न मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मंगलवार को लोग हाथ सेंकते नजर आए।