CG News: छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत ने खोया एक मंझा हुआ कलाकार, नहीं रहे सलीम अंसारी, 150 से ज्यादा फिल्मों में किया अभिनय

सलीम अंसारी ने सतीश जैन निर्देशित झन भुलव मां बाप ला’ में एक्टिंग की और उसके बाद से उनकी हर फिल्म चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो या भोजपुरी, सभी में नजर आए। उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी सहज अभिनय शैली और हास्य से भरे संवादों ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। सलीम अंसारी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था , मैं थिएटर से आया हूं। बहुत साल थिएटर किया, फिर एल्बम में काम किया। एल्बम गिने नहीं जा सकते। फिर फिल्मों में आया। लोगों ने मेरे काम को पसंद किया, यही सबसे बड़ा पुरस्कार है।