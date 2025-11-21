CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने CGPSC 2024 परीक्षा में सफल सभी युवाओं को दी हार्दिक बधाई, युवाओं से कही यह बात

उन्होंने युवाओं से कहा कि वे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और लोककल्याण की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस सफलता की उपलब्धि केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह युवा वर्ग छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक क्षेत्र में नई ऊर्जा, नवाचार और सकारात्मक बदलाव लाएगा। अंत में मुख्यमंत्री ने सभी सफल प्रतिभागियों को उनके उज्ज्वल भविष्य और सफल जीवन की मंगलकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि इन युवाओं की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता, जवाबदेही और जनता के प्रति संवेदनशीलता और अधिक बढ़ेगी।