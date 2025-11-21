Patrika LogoSwitch to English

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने CGPSC 2024 परीक्षा में सफल सभी युवाओं को दी हार्दिक बधाई, युवाओं से कही यह बात

CG News: इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले युवा न केवल प्रशासनिक सेवा में अपने करियर की शुरुआत करेंगे, बल्कि प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन की नई मिसाल भी स्थापित करेंगे।

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 21, 2025

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने CGPSC 2024 परीक्षा में सफल सभी युवाओं को दी हार्दिक बधाई, युवाओं से कही यह बात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Photo Patrika)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) परीक्षा-2024 में सफलता प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि युवाओं की अथक मेहनत, अनुशासन और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री साय ने अपनी शुभकामनाओं में कहा कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले युवा न केवल प्रशासनिक सेवा में अपने करियर की शुरुआत करेंगे, बल्कि प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन की नई मिसाल भी स्थापित करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इन युवाओं की उपलब्धि छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह राज्य के समग्र विकास और सामाजिक न्याय के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि यह युवा वर्ग प्रदेश में नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार और जनता के हित में नीतियों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को हर संभव समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे अपने प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से प्रदेश के विकास और जनता की भलाई सुनिश्चित कर सकें।

युवाओं से कहा

उन्होंने युवाओं से कहा कि वे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और लोककल्याण की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस सफलता की उपलब्धि केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह युवा वर्ग छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक क्षेत्र में नई ऊर्जा, नवाचार और सकारात्मक बदलाव लाएगा। अंत में मुख्यमंत्री ने सभी सफल प्रतिभागियों को उनके उज्ज्वल भविष्य और सफल जीवन की मंगलकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि इन युवाओं की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता, जवाबदेही और जनता के प्रति संवेदनशीलता और अधिक बढ़ेगी।

Published on:

21 Nov 2025 05:53 pm

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने CGPSC 2024 परीक्षा में सफल सभी युवाओं को दी हार्दिक बधाई, युवाओं से कही यह बात

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

NEET स्ट्रे राउंड का बड़ा सरप्राइज! NRI सीटें मैनेजमेंट कोटा में बदलीं, अब 22 सितंबर से नया सेशन शुरू…

NEET स्ट्रे राउंड का बड़ा सरप्राइज! NRI सीटें मैनेजमेंट कोटा में बदलीं, अब 22 सितंबर से नया सेशन शुरू...(photo-patrika)
रायपुर

BJP विधायक को साइबर ठगों ने दी धमकी, कहा- ये नंबर पहलगाम अटैक से जुड़ा है, IB ऑफिस आओ, फिर जो हुआ…

BJP विधायक को साइबर ठगों ने दी धमकी (फोटो सोर्स- X)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में ठंड का उतार-चढ़ाव जारी, कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, अगले 5 दिन 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान…

छत्तीसगढ़ में ठंड का उतार-चढ़ाव जारी, कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, अगले 5 दिन 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान...(photo-patrika)
रायपुर

CG Rape Case: नाबालिग बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म, रायपुर कोर्ट का कड़ा फैसला- मरते दम तक कैद…

CG Rape Case: नाबालिग बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म, रायपुर कोर्ट का कड़ा फैसला- मरते दम तक कैद...(photo-patrika)
रायपुर

घर बैठे धान विक्रय का नया दौर, तुंहर टोकन ऐप से किसानों को मिली बड़ी राहत

घर बैठे धान विक्रय का नया दौर, तुंहर टोकन ऐप से किसानों को मिली बड़ी राहत
रायपुर
