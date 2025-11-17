Chunky Pandey interview: नेपोटिज्म के सवाल पर चंकी पांडे का मजाकियां अंदाज, बोले- पांडे यहां पांडे वहां…

Chunky Pandey interview: ताबीर हुसैन. बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे जांजगीर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां से लौटते वक्त उन्होंने रायपुर के एक होटल में पत्रिका से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अपने मजाकिया अंदाज, बेबाकी और अनोखे किरदारों के लिए जाने जाने वाले चंकी ने बातचीत में ‘आखिरी पास्ता’ जैसे पॉपुलर रोल्स, विलेन और कॉमेडी के बीच संतुलन, नेपोटिज्म पर अपनी राय और नए कलाकारों के लिए सलाह पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि संघर्ष हर किसी की यात्रा का हिस्सा है और उनका मानना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है बस मेहनत और धीरज बनाए रखना चाहिए।