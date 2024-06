RJ नरेंद्र की लिखी पुस्तक “Love Behind the Radio 2” का CM विष्णु ने किया विमोचन, की तारीफ

Raipur News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एफएम तड़का के आरजे नरेंद्र की “Love Behind the Radio 2” पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सीएम ने नरेंद्र की तारीफ करते हुए शुभकामनाएं दी। आरजे ने बताया कि “Love Behind the Radio” को भी जानता ने बहुत प्रेम दिया था।

Raipur News: मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक भी आप सभी को बेहद पसंद आएगी और जो प्यार “Love Behind the Radio” को मिला था वही प्यार “Love Behind the Radio 2” भी मिलने वाला है। इसके साथ ही आरजे नरेंद्र, जल्द ही एक और छत्तीसगढ़ी गीत में नज़र आने वाले हैं, ये गीत भी आरजे नरेंद्र ने ही लिखा है। “Love Behind the Radio 2” ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मस पर धूम मचा रही है। (Raipur News ) मुख्यमंत्री ने भी इस कहानी को सरहाया जो रायपुर से आपको प्यार करना सीखा देगी। नरेन्द्र का कहना है कि ये हमारी तिसरी पीढ़ी लिख रही, इससे पहले इनके पिता विनय सिंह भी लेखन में सक्रिय रहे हैं। इनको इनकी बड़ी बहन जो अब दुनिया मे नहीं है उन्होंने भी लिख़ने के लिए प्रेरित किया है। मैं भगवान और अपने माता पिता, गुरू को भी धन्यवाद देता हूँ। पढ़ना जारी रखे

