Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज बदला! प्रदेश के कई हिस्सों में गिरा पारा, शीतलहर का कहर जारी…

CG News: रायपुर प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। सरगुजा संभाग के कई इलाकों में शीतलहर चल रही है। अगले 5 दिनों तक वहां शीतलहर चलने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 11, 2025

छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज बदला! प्रदेश के कई हिस्सों में गिरा पारा, शीतलहर का कहर जारी...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज बदला! प्रदेश के कई हिस्सों में गिरा पारा, शीतलहर का कहर जारी...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। सरगुजा संभाग के कई इलाकों में शीतलहर चल रही है। अगले 5 दिनों तक वहां शीतलहर चलने की संभावना है। इधर मध्य व दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी अच्छी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं आएगा।

CG News: 5 दिनों तक कई इलाकों में शीतलहर

प्रदेश में नवंबर के दूसरे सप्ताह में शीतलहर चलना आश्चर्य करने वाला नहीं है। पिछले साल तो पहले सप्ताह में शीतलहर चल रही थी। अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा रहा और वहां न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 5.3 डिग्री कम है। पिछले साल 1 नवंबर को अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रहा।

जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री हो और सामान्य से 5 डिग्री कम हो तो यह शीतलहर की स्थिति होती है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से 4.1 डिग्री कम है। पिछले साल 1 नवंबर को रायपुर में पारा 14.3 डिग्री पर था। सुबह व रात में अच्छी ठंड पड़ने से लोग गरम कपड़े भी पहनने लगे ह्रैं।

रायपुर: 3.50 लुढ़का पारा

रायपुर में पिछले तीन दिनों में पारा 3.5 डिग्री तक लुढ़का है। 8 नवंबर को न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री था। अब 15 डिग्री से नीचे आ गया है। पहाड़ी व मैदानी इलाकों में ऐसे ही तापमान लुढ़का है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में 4 से 5 डिग्री तक तापमान गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क है। इसलिए ठंड जारी रहेगी। खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए बादल भी साफ हैं और दिन-रात का पारा गिरने लगा है।

सामान्य से 1-7 डिग्री कम

ज्यादातर इलाकों में सोमवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम तथा न्यूनतम तापमान 1 से 7 डिग्री तक कम है। मैदानी इलाका वाला दुर्ग में भी शीतलहर जैसी स्थिति है। वहां न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 7.1 डिग्री कम है। पेंड्रारोड में रात का पारा 10.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 5.2 डिग्री कम है। प्रदेश के पहाड़ी व मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही हैं। कई इलाकों में सुबह घना कोहरा भी छाने लगा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 10:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज बदला! प्रदेश के कई हिस्सों में गिरा पारा, शीतलहर का कहर जारी…

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

High Alert in Raipur: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट जारी, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर तगड़ी चेकिंग

High Alert in Raipur: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट जारी, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर तगड़ी चेकिंग
रायपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौहपुरुष की विरासत को और सशक्त बनाया – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौहपुरुष की विरासत को और सशक्त बनाया – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर

CG News: मौत का गड्ढा बना हादसे की वजह! दो मासूमों की डूबकर मौत, परिजनों का हाईवे पर प्रदर्शन…

CG News: मौत का गड्ढा बना हादसे की वजह! दो मासूमों की डूबकर मौत, परिजनों का हाईवे पर प्रदर्शन...(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर एयरपोर्ट पर बड़े बदलाव की तैयारी! 2030 तक तय होगा टैरिफ, PPP मोड पर संचालन का रोडमैप तैयार…

रायपुर एयरपोर्ट पर बड़े बदलाव की तैयारी! 2030 तक तय होगा टैरिफ, PPP मोड पर संचालन का रोडमैप तैयार...(photo-patrika)
रायपुर

लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल, CM साय ने जताया शोक, बोले- यह घटना अत्यंत हृदयविदारक…

लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.