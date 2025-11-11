छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज बदला! प्रदेश के कई हिस्सों में गिरा पारा, शीतलहर का कहर जारी…

ज्यादातर इलाकों में सोमवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम तथा न्यूनतम तापमान 1 से 7 डिग्री तक कम है। मैदानी इलाका वाला दुर्ग में भी शीतलहर जैसी स्थिति है। वहां न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 7.1 डिग्री कम है। पेंड्रारोड में रात का पारा 10.2 डिग्री रहा। यह सामान्य से 5.2 डिग्री कम है। प्रदेश के पहाड़ी व मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही हैं। कई इलाकों में सुबह घना कोहरा भी छाने लगा है।