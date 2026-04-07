Corruption Cases: भ्रष्टाचार में सूरजपुर अव्वल, सूची में रायपुर समेत इन जिलों के नाम शामिल, हुई 124 गिरफ्तारियां

Corruption Cases in CG: राकेश टेंमुरकर. छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के दावों के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) की कार्रवाई ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। वर्ष 2025 के दौरान प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामलों में 35 फीसदी का बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। एसीबी ने इस साल एनटीपीसी के जीएम से लेकर भृत्य तक, कुल 60 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है, जबकि 2024 में यह संख्या 44 थी।