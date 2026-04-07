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CG News: अप्रैल में राशनकार्डधारियों को मिलेगा केरोसिन।, 528 किलोलीटर का आबंटन आदेश जारी

CG News: केरोसिन की कमी न हो और सभी पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा मिल सके। अप्रैल माह के लिए आवंटित केरोसिन का उठाव 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा।

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रायपुर

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Love Sonkar

Apr 07, 2026

CG News: अप्रैल में राशनकार्डधारियों को मिलेगा केरोसिन, 528 किलोलीटर का आबंटन आदेश जारी

राशनकार्डधारियों को मिलेगा केरोसिन (Photo AI)

CG News: प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत अप्रैल 2026 के लिए केरोसिन का आबंटन जारी कर दिया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने केंद्र सरकार से प्राप्त प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के कोटे में से 528 किलोलीटर केरोसिन राशनकार्डधारियों के लिए आवंटित किया है।

यह केरोसिन उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। खाद्य विभाग के अनुसार, अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के सभी राशनकार्डधारियों को इसका लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में प्रति राशनकार्ड अधिकतम 1 लीटर और ग्रामीण क्षेत्रों (अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित) में अधिकतम 2 लीटर केरोसिन दिया जाएगा।

राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि केरोसिन का समय-सीमा में उठाव और वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार कर हितग्राहियों को उनकी पात्रता की जानकारी देने को कहा गया है। जिन उचित मूल्य दुकानों में केरोसिन की मांग कम है, वहां शेष स्टॉक को जरूरत वाले दुकानों में पुनः आबंटित किया जाएगा।

इससे किसी भी क्षेत्र में केरोसिन की कमी न हो और सभी पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा मिल सके। अप्रैल माह के लिए आवंटित केरोसिन का उठाव 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा। वहीं, ऑयल कंपनियों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे लैप्स कोटा की जानकारी 30 अप्रैल तक विभाग को उपलब्ध कराएं।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले कोे सर्वाधिक 36 किलोलीटर, बस्तर, कांकेर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, दुर्ग, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, रायपुर और जशपुर जिले को 24-24 किलोलीटर तथा राज्य के अन्य शेष जिलों को 12-12 किलोलीटर केरोसिन आबंटित किया गया है।

वितरण की मात्रा इस प्रकार तय की गई है

शहरी क्षेत्र: प्रति राशनकार्ड अधिकतम 1 लीटर
ग्रामीण क्षेत्र (अनुसूचित व गैर-अनुसूचित): प्रति राशनकार्ड अधिकतम 2 लीटर

राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि केरोसिन का समय-सीमा में उठाव और वितरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, हितग्राहियों को उनकी पात्रता की जानकारी देने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है।

प्रदेश के 11 शहरी इलाकों के लिए आदेश

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के 11 शहरी इलाकों के लिए केरोसिन आवंटन की सूचना जारी की गई है। इनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर, बेमेतरा शामिल हैं। वहीं रायपुर समेत आसपास की 297 दुकानों में केरोसिन का भंडारण किया जाएगा। इन सभी दुकानों में कुल 3,20,478 कार्डधारक हैं।

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Updated on:

07 Apr 2026 04:29 pm

Published on:

07 Apr 2026 04:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: अप्रैल में राशनकार्डधारियों को मिलेगा केरोसिन।, 528 किलोलीटर का आबंटन आदेश जारी

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