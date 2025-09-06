Crime News: ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का होगा जल्द खुलासा, महादेव सट्टा ऐप वालों से भी जुड़ा लिंक

राजधानी रायपुर में सक्रिय ड्रग्स माफिया के नेटवर्क में शामिल इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक और इवेंट मैनेजर विधि अग्रवाल का कनेक्शन महादेव सट्टा ऐप से जुड़े युवकों से निकला है। पूछताछ में विधि ने कई क्लबों का खुलासा किया है, जहां पार्टी आयोजित की गई। इन पार्टियों में ड्रग्स (एमडीएमए) बेची जाती थी। इन क्लबों के संचालकों और मैनेजरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इनमें से कुछ क्लब संचालक महादेव सट्टा ऐप का संचालन भी करते थे। उनके खिलाफ भी केस दर्ज हाे चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इस हाईप्रोफाइल ड्रग्स रैकेट से कई रसूखदार जुड़े हैं। एक विधायक का बेटा, शराब घोटाले के आरोपी और उसका बेटा, मोवा के दो कार कारोबारी आदि कई लोग शामिल हैं। इन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
पुलिस ने नव्या का दोबारा रिमांड लिया है। नव्या, विधि, हर्ष आहुजा और मोनू विश्नोई पुलिस के अलग-अलग अधिकारियों ने 10 घंटे पूछताछ की। चारों से पहले अलग-अलग पूछताछ की गई। उनके मोबाइल डिटेल, बैंक खातों के ट्रांजेक्शन, विदेश दौरे आदि की जानकारी के साथ पूछताछ की गई। इसके बाद सभी को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई।
विधि और नव्या ने पूछताछ में कई होटल और क्लब वालों का नाम लिया है, जहां पार्टी आयोजित की गई है। अब तक जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने 800 से अधिक युवक-युवतियों को ड्रग्स बेची है। इनमें से ज्यादातर को नाइट पार्टी के बहाने बुलाकर दिया गया है। इनमें से कई ऐसे हैं, जिन्होंने खुद इस्तेमाल करने के लिए ड्रग्स मंगाई। इसके बाद उसी ड्रग्स के कुछ हिस्से दूसरों को बेचा करते थे।
नव्या और उसके पार्टनर अयान परवेज का नेटवर्क आसपास के कई जिलों के रईसजादों तक फैला है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, महासमुंद इलाके के भी नेता, अफसर और कारोबारियों के बेटे-बेटियों को ड्रग्स सप्लाई करते थे। ड्रग्स लेने के लिए अधिकांश लोग शनिवार, रविवार को रायपुर आते थे। इन्हें पार्टी में बुलाया जाता था।
राजधानी में गांजा, नशे की गोलियां, कफ सिरप के अलावा हेरोइन, एमडीएमए का गोरखधंधा तेजी से पनपा है। हेरोइन और एमडीएमए के कई पैडलर सक्रिय हैं। हेरोइन आमानाका, कबीर नगर इलाके में सबसे ज्यादा बिकती है, तो एमडीएमए की तेलीबांधा, सिविल लाइन, राजेंद्र नगर में ज्यादा तस्करी हो रही है। पुलिस अब तक 40 से अधिक ड्रग्स तस्कर, पैडलर, कंज्यूमरों को पकड़ चुकी है।