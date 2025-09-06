Crime News: ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का होगा जल्द खुलासा, महादेव सट्टा ऐप वालों से भी जुड़ा लिंक

राजधानी रायपुर में सक्रिय ड्रग्स माफिया के नेटवर्क में शामिल इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक और इवेंट मैनेजर विधि अग्रवाल का कनेक्शन महादेव सट्टा ऐप से जुड़े युवकों से निकला है। पूछताछ में विधि ने कई क्लबों का खुलासा किया है, जहां पार्टी आयोजित की गई। इन पार्टियों में ड्रग्स (एमडीएमए) बेची जाती थी। इन क्लबों के संचालकों और मैनेजरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इनमें से कुछ क्लब संचालक महादेव सट्टा ऐप का संचालन भी करते थे। उनके खिलाफ भी केस दर्ज हाे चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इस हाईप्रोफाइल ड्रग्स रैकेट से कई रसूखदार जुड़े हैं। एक विधायक का बेटा, शराब घोटाले के आरोपी और उसका बेटा, मोवा के दो कार कारोबारी आदि कई लोग शामिल हैं। इन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।